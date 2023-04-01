«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 1 апреля 2023 года
1 апреля в КХЛ состоится первый матч 1/2 финала плей-офф между «Ак Барсом» и «Авангардом». Стартовая игра пройдет на «Татнефть Арене» в Татарстане и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 16.45 мск.
«Ак Барс» — безоговорочный фаворит первого матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), успех «Авангарда» — за близкие 3.75 (25%).
При ставке в 1000 рублей на «ястребов» в случае их триумфа выплата составит 3750 рублей.
Омичи проиграли казанцам в основное время всего два из 12 последних очных матчей. Вариант Х2 идет за 1.82.
В пяти последних встречах «Ак Барса» в плей-офф было заброшено меньше пяти шайб. ТБ 4.5 в предстоящей игре оценен в 2.12, ТМ 4.5 — в 1.71.
Только в двух матчах Кубка Гагарина из девяти «Авангард» оформил меньше двух шайб за 60 минут, поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 1.72.
Победу «Ак Барса» с учетом овертайма можно взять за 1.53, а на его соперника предложено поставить за 2.48.
Также казанцы считаются фаворитами всего противостояния: на их проход в финал котировка — те же 1.53, на омичей — 2.49.
Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»
«Авангард» блестяще провел четвертьфинальную серию против «Металлурга», разгромив соперника со счетом 4:0. Благодаря этому успеху суммарно омичи отыграли в плей-офф всего девять матчей — таким результатом не может похвастать ни один другой полуфиналист. Тот же «Ак Барс» закрыл оба раунда против «Нефтехимика» и «Адмирала» с одинаковым результатом (4:2).
Михаил Кравец и его хоккеисты в текущей ситуации получили больше времени на изучение соперника и на отдых. Причем второй пункт важнее, потому что омичи достаточно хорошо знакомы с казанцами — в этом сезоне «Ак Барс» и «Авангард» шесть раз встречались в регулярном чемпионате. Преимущество на стороне хозяев, которые победили четырежды. При этом только две встречи казанцы забрали в основное время, а в четырех случаях омичи не уступили в основное время. Учитывая показанный ими хоккей в первых двух стадиях плей-офф, как минимум не сгореть по ходу часа игры гости способны.
Рекомендуемая ставка: «Авангард» не проиграет в основное время за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4