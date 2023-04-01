Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 1 апреля 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 1 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Зият Пайгин.
Фото Официальный сайт ХК «Авангард»

1 апреля в КХЛ состоится первый матч 1/2 финала плей-офф между «Ак Барсом» и «Авангардом». Стартовая игра пройдет на «Татнефть Арене» в Татарстане и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 16.45 мск.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» — «Ахмат»: международная пауза и травма Джикии снова обнажат проблемы красно-белых

«Ак Барс» — безоговорочный фаворит первого матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), успех «Авангарда» — за близкие 3.75 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «ястребов» в случае их триумфа выплата составит 3750 рублей.

Омичи проиграли казанцам в основное время всего два из 12 последних очных матчей. Вариант Х2 идет за 1.82.

В пяти последних встречах «Ак Барса» в плей-офф было заброшено меньше пяти шайб. ТБ 4.5 в предстоящей игре оценен в 2.12, ТМ 4.5 — в 1.71.

Только в двух матчах Кубка Гагарина из девяти «Авангард» оформил меньше двух шайб за 60 минут, поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 1.72.

Победу «Ак Барса» с учетом овертайма можно взять за 1.53, а на его соперника предложено поставить за 2.48.

Также казанцы считаются фаворитами всего противостояния: на их проход в финал котировка — те же 1.53, на омичей — 2.49.

Пеп Гвардиола. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 1 апреля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»

«Авангард» блестяще провел четвертьфинальную серию против «Металлурга», разгромив соперника со счетом 4:0. Благодаря этому успеху суммарно омичи отыграли в плей-офф всего девять матчей — таким результатом не может похвастать ни один другой полуфиналист. Тот же «Ак Барс» закрыл оба раунда против «Нефтехимика» и «Адмирала» с одинаковым результатом (4:2).

Михаил Кравец и его хоккеисты в текущей ситуации получили больше времени на изучение соперника и на отдых. Причем второй пункт важнее, потому что омичи достаточно хорошо знакомы с казанцами — в этом сезоне «Ак Барс» и «Авангард» шесть раз встречались в регулярном чемпионате. Преимущество на стороне хозяев, которые победили четырежды. При этом только две встречи казанцы забрали в основное время, а в четырех случаях омичи не уступили в основное время. Учитывая показанный ими хоккей в первых двух стадиях плей-офф, как минимум не сгореть по ходу часа игры гости способны.

Рекомендуемая ставка: «Авангард» не проиграет в основное время за 1.82.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Ак Барс
1
0
Читайте также
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: Ройсу и Алле по силам испортить Тухелю дебют в Мюнхене
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости