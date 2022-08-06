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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 6 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Малком и Клаудиньо, «Зенит».
Фото Global Look Press

6 августа действующий чемпион и лидер чемпионата России «Зенит» сыграет в Грозном. Игра четвертого тура РПЛ пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут ее в прямом эфире, который стартует в 19.55 мск. Обслужит встречу арбитр Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказуемо назвали «Зенит» фаворитом встречи. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.60, что примерно 62% вероятности исхода. На ничью котировка 4.30 (23%), на успех «Ахмата» — 5.60 (15%).

Ставка в 1000 рублей на успех хозяев в случае положительного исхода принесет выигрыш в 5600 рублей, чистая прибыль составит 4600 рублей.

«Зенит» играет на старте сезона очень результативно — в трех играх забил девять мячей. Если питерцы поднатужатся, то ТБ 2.5 в матче за 1.73 будет побит запросто.

Но если гости снова почувствуют себя королями, как в первом туре с «Химками», можно ждать сенсации. Поэтому стоит присмотреться к варианту 1Х за 2.43.

Эксперты считают, что командам по силам обменяться голами: на «обе забьют» коэффициент 1.80, на обратный исход — 2.00.

Если считаете, что Иванов при помощи ВАР рассмотрит пенальти, тогда возьмите такое событие за 2.35. Удаление идет за 2.95.

Наиболее вероятный результат — победа «Зенита» 1:0 за 7.30.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

«Зенит» в третьем туре просто растоптал «Локомотив», хотя на перерыв команды уходили при равном счете. У клуба из Санкт-Петербурга большой атакующий потенциал, который может раскрыться на любом отрезке матча.

«Ахмат» пропустил во всех матчах и позволяет соперникам достаточно много у своих ворот. При этом грозненцы — коллектив, который дома не остановится ни при каком счете и всегда старается идти вперед. Против «Зенита» такая тактика губительна.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.61.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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«Краснодар» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 6 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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