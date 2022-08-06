6 августа действующий чемпион и лидер чемпионата России «Зенит» сыграет в Грозном. Игра четвертого тура РПЛ пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут ее в прямом эфире, который стартует в 19.55 мск. Обслужит встречу арбитр Сергей Иванов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказуемо назвали «Зенит» фаворитом встречи. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.60, что примерно 62% вероятности исхода. На ничью котировка 4.30 (23%), на успех «Ахмата» — 5.60 (15%).

Ставка в 1000 рублей на успех хозяев в случае положительного исхода принесет выигрыш в 5600 рублей, чистая прибыль составит 4600 рублей.

«Зенит» играет на старте сезона очень результативно — в трех играх забил девять мячей. Если питерцы поднатужатся, то ТБ 2.5 в матче за 1.73 будет побит запросто.

Но если гости снова почувствуют себя королями, как в первом туре с «Химками», можно ждать сенсации. Поэтому стоит присмотреться к варианту 1Х за 2.43.

Эксперты считают, что командам по силам обменяться голами: на «обе забьют» коэффициент 1.80, на обратный исход — 2.00.

Если считаете, что Иванов при помощи ВАР рассмотрит пенальти, тогда возьмите такое событие за 2.35. Удаление идет за 2.95.

Наиболее вероятный результат — победа «Зенита» 1:0 за 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

«Зенит» в третьем туре просто растоптал «Локомотив», хотя на перерыв команды уходили при равном счете. У клуба из Санкт-Петербурга большой атакующий потенциал, который может раскрыться на любом отрезке матча.

«Ахмат» пропустил во всех матчах и позволяет соперникам достаточно много у своих ворот. При этом грозненцы — коллектив, который дома не остановится ни при каком счете и всегда старается идти вперед. Против «Зенита» такая тактика губительна.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.61.