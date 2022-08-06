«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года
6 августа действующий чемпион и лидер чемпионата России «Зенит» сыграет в Грозном. Игра четвертого тура РПЛ пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут ее в прямом эфире, который стартует в 19.55 мск. Обслужит встречу арбитр Сергей Иванов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказуемо назвали «Зенит» фаворитом встречи. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.60, что примерно 62% вероятности исхода. На ничью котировка 4.30 (23%), на успех «Ахмата» — 5.60 (15%).
Ставка в 1000 рублей на успех хозяев в случае положительного исхода принесет выигрыш в 5600 рублей, чистая прибыль составит 4600 рублей.
«Зенит» играет на старте сезона очень результативно — в трех играх забил девять мячей. Если питерцы поднатужатся, то ТБ 2.5 в матче за 1.73 будет побит запросто.
Но если гости снова почувствуют себя королями, как в первом туре с «Химками», можно ждать сенсации. Поэтому стоит присмотреться к варианту 1Х за 2.43.
Эксперты считают, что командам по силам обменяться голами: на «обе забьют» коэффициент 1.80, на обратный исход — 2.00.
Если считаете, что Иванов при помощи ВАР рассмотрит пенальти, тогда возьмите такое событие за 2.35. Удаление идет за 2.95.
Наиболее вероятный результат — победа «Зенита» 1:0 за 7.30.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»
«Зенит» в третьем туре просто растоптал «Локомотив», хотя на перерыв команды уходили при равном счете. У клуба из Санкт-Петербурга большой атакующий потенциал, который может раскрыться на любом отрезке матча.
«Ахмат» пропустил во всех матчах и позволяет соперникам достаточно много у своих ворот. При этом грозненцы — коллектив, который дома не остановится ни при каком счете и всегда старается идти вперед. Против «Зенита» такая тактика губительна.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0