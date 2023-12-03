3 декабря московский «Спартак» в Грозном сыграет с «Ахматом». Встреча пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Евгений Кукляк.

У «Спартака» есть чуть больше шансов на победу, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Если красно-белые наберут три очка, сыграет коэффициент 2.35, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья оценена самой высокой котировкой 3.67 (24%), триумф «Ахмата» идет за 2.93 (34%).

Грозненцам удалось сдержать «Спартак» в двух из трех последних домашних встреч. Вариант 1Х доступен за 1.64.

Если команды порадуют болельщиков минимум тремя голами, сыграет пари за 1.71. Если забитых мячей будет меньше (ТМ 2.5), тогда сработает 2.18.

Кто будет грубить больше и жестче? Победа «Ахмата» по желтым карточкам предложена за 1.97, «Спартака» — за 2.75, ничья — за 4.40.

Солидный коэффициент на то, что хозяева победят хотя бы в одном тайме — 1.91.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Спартак»

Очень многое будет зависеть от погодных условий, но вообще команды должны сыграть результативно и огорчить друг друга. У «Спартака» зачастую в обороне творится хаос, москвичи не пропустили всего в двух из 10 последних встреч во всех турнирах. Про «Ахмат» вообще говорить не приходится — в предыдущих семи играх в их ворота мяч влетел 15 раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.81.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей