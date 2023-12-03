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«Ахмат» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 3 декабря 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 3 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Официальный телеграм-канал «Спартака»

3 декабря московский «Спартак» в Грозном сыграет с «Ахматом». Встреча пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Евгений Кукляк.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

У «Спартака» есть чуть больше шансов на победу, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Если красно-белые наберут три очка, сыграет коэффициент 2.35, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья оценена самой высокой котировкой 3.67 (24%), триумф «Ахмата» идет за 2.93 (34%).

Грозненцам удалось сдержать «Спартак» в двух из трех последних домашних встреч. Вариант 1Х доступен за 1.64.

Если команды порадуют болельщиков минимум тремя голами, сыграет пари за 1.71. Если забитых мячей будет меньше (ТМ 2.5), тогда сработает 2.18.

Кто будет грубить больше и жестче? Победа «Ахмата» по желтым карточкам предложена за 1.97, «Спартака» — за 2.75, ничья — за 4.40.

Солидный коэффициент на то, что хозяева победят хотя бы в одном тайме — 1.91.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Спартак»

Очень многое будет зависеть от погодных условий, но вообще команды должны сыграть результативно и огорчить друг друга. У «Спартака» зачастую в обороне творится хаос, москвичи не пропустили всего в двух из 10 последних встреч во всех турнирах. Про «Ахмат» вообще говорить не приходится — в предыдущих семи играх в их ворота мяч влетел 15 раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.81.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 3 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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