«Ахмат» — «Локомотив»: железнодорожники выиграли в Грозном трижды подряд
4 августа на «Ахмат Арене» в Грозном состоится поединок третьего тура РПЛ — «Ахмат» против «Локомотива». Он стартует в 20.30 мск. Главный судья — Артем Чистяков. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 20.15 мск.
Аналитики верят в хозяев: победу бело-зеленых предложили за 2.50, что составляет примерно 36% вероятности. Успех «Локо» идет за 2.85 (35%). Котировка на ничью — 3.50 (29%).
Выигрыш «Ахмата» с форой (0) доступен за 1.82. Эта же опция на железнодорожников ждет вас за 2.00.
Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 дали за одинаковые 1.90. «Обе забьют» представили за 1.75, коэффициент на обратный вариант — 2.12.
В прошлом сезоне команда Михаила Галактионова выиграла в Грозном (2:0). Рынок на то, что красно-зеленые снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.45.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Локомотив»
Предыдущие игры железнодорожников в РПЛ получились результативными: сначала красно-зеленые устроили перестрелку с «Акроном» (3:1), затем влетели «Динамо» (1:3). В середине недели команда Михаила Галактионова с минимальным счетом (1:0) сломила «Ростов» в Кубке России. Матч в Грозном тоже вряд ли окажется богатым на голы: бело-зеленые начали чемпионат с ничьих с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» при Магомеде Адиеве не любит рисковать и, как правило, предпочитает осторожные сценарии. Кубковый разгром «Пари НН» (4:1) переоценивать не стоит — ранее нижегородцы получили четыре мяча от «Рубина» и три от ЦСКА.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Педро
Зенит
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0