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«Ахмат» — «Локомотив»: железнодорожники выиграли в Грозном трижды подряд

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Наир Тикнизян («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

4 августа на «Ахмат Арене» в Грозном состоится поединок третьего тура РПЛ — «Ахмат» против «Локомотива». Он стартует в 20.30 мск. Главный судья — Артем Чистяков. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 20.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

Аналитики верят в хозяев: победу бело-зеленых предложили за 2.50, что составляет примерно 36% вероятности. Успех «Локо» идет за 2.85 (35%). Котировка на ничью — 3.50 (29%).

Выигрыш «Ахмата» с форой (0) доступен за 1.82. Эта же опция на железнодорожников ждет вас за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 дали за одинаковые 1.90. «Обе забьют» представили за 1.75, коэффициент на обратный вариант — 2.12.

В прошлом сезоне команда Михаила Галактионова выиграла в Грозном (2:0). Рынок на то, что красно-зеленые снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.45.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Локомотив»

Предыдущие игры железнодорожников в РПЛ получились результативными: сначала красно-зеленые устроили перестрелку с «Акроном» (3:1), затем влетели «Динамо» (1:3). В середине недели команда Михаила Галактионова с минимальным счетом (1:0) сломила «Ростов» в Кубке России. Матч в Грозном тоже вряд ли окажется богатым на голы: бело-зеленые начали чемпионат с ничьих с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» при Магомеде Адиеве не любит рисковать и, как правило, предпочитает осторожные сценарии. Кубковый разгром «Пари НН» (4:1) переоценивать не стоит — ранее нижегородцы получили четыре мяча от «Рубина» и три от ЦСКА.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.90.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
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