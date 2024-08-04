«Ахмат» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
4 августа «Ахмат» встретится с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ. Разборка соперников пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» под присмотром судейской бригады Артема Чистякова. Начало — в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 20.15 мск.
Эксперты отдали предпочтение парням Магомеда Адиева: взять победу «Ахмата» можно с коэффициентом 2.50, вероятность такого итога — примерно 36%. Ничья доступна за 3.50 (29%), триумф железнодорожников — за 2.85 (35%).
Обмен голами оценен в 1.75, обратный вариант — в 2.12. Соперники огорчили друг друга в половине из 10 последних встреч в премьер-лиге.
Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 идет за одинаковые 1.90.
Грозненцы не забили в четырех из пяти прошлых домашних игр с «Локомотивом». На то, что атака хозяев опять промолчит, можно сыграть за 3.90.
Всех, кто верит, что команда Михаила Галактионова наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.55.
Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 7.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Педро
Зенит
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0