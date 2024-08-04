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«Ахмат» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Ахмат».
Фото Официальный сайт ФК «Ахмат»

4 августа «Ахмат» встретится с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ. Разборка соперников пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» под присмотром судейской бригады Артема Чистякова. Начало — в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 20.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

Эксперты отдали предпочтение парням Магомеда Адиева: взять победу «Ахмата» можно с коэффициентом 2.50, вероятность такого итога — примерно 36%. Ничья доступна за 3.50 (29%), триумф железнодорожников — за 2.85 (35%).

Обмен голами оценен в 1.75, обратный вариант — в 2.12. Соперники огорчили друг друга в половине из 10 последних встреч в премьер-лиге.

Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 идет за одинаковые 1.90.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Грозненцы не забили в четырех из пяти прошлых домашних игр с «Локомотивом». На то, что атака хозяев опять промолчит, можно сыграть за 3.90.

Всех, кто верит, что команда Михаила Галактионова наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.55.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 7.00.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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«Факел» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
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