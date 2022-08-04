4 августа в третьем раунде квалификации Лиги Европы кипрский АЕК встретится с сербским «Партизаном». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «АЕК Арене», в прямом эфире в России он показан не будет. Главный судья встречи — Андрис Трейманис из Литвы.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с трудом выбрали фаворита — им оказался «Партизан». На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.34, это примерно 42% вероятности. Успех хозяев идет с котировкой 3.10 (32%), ничья — за 3.30 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Партизана» в случае успеха выплата составит 2340 рублей.

Вариант, при котором хозяева не проиграют, можно взять за 1.60.

Так как в матче нет явного лидера, результат может быть любым. Есть смысл подстраховаться при помощи форы: например, Ф1(0) идет за 2.20, а Ф2(0) — за 1.67.

Считаете, что в игре будет много угловых? Поставьте на тотал больше 9.5 корнера за 2.00. Обратный исход можно взять за 1.75.

Если точно знаете, кто пройдет дальше, можете поставить на победителя противостояния. Успех АЕК идет с котировкой 3.00, «Партизана» — за 1.39.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «АЕК Ларнака» — «Партизан»

Кипрский АЕК не побеждает уже четыре матча подряд, из-за чего вылетел из Лиги чемпионов. Пусть «Мидтьюлланн» прошел дальше только по пенальти, АЕК выглядел значительно слабее соперника. Сыграет ли «Партизан» сильнее датчан? Вероятность высока, потому что сербский клуб уже вкатился в сезон и в четырех турах проиграл только раз в меньшинстве. «Партизан» не железобетонный фаворит, но шансов на фоне киприотов у него явно больше.

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 2.34.