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АЕК Ларнака — «Партизан»: прогноз на матч Лиги Европы 4 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы АЕК Ларнака — «Партизан» 4 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Партизан».
Фото Global Look Press

4 августа в третьем раунде квалификации Лиги Европы кипрский АЕК встретится с сербским «Партизаном». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «АЕК Арене», в прямом эфире в России он показан не будет. Главный судья встречи — Андрис Трейманис из Литвы.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд
04 авг, 19:00. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
Партизан

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с трудом выбрали фаворита — им оказался «Партизан». На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.34, это примерно 42% вероятности. Успех хозяев идет с котировкой 3.10 (32%), ничья — за 3.30 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Партизана» в случае успеха выплата составит 2340 рублей.

Вариант, при котором хозяева не проиграют, можно взять за 1.60.

Так как в матче нет явного лидера, результат может быть любым. Есть смысл подстраховаться при помощи форы: например, Ф1(0) идет за 2.20, а Ф2(0) — за 1.67.

Считаете, что в игре будет много угловых? Поставьте на тотал больше 9.5 корнера за 2.00. Обратный исход можно взять за 1.75.

Если точно знаете, кто пройдет дальше, можете поставить на победителя противостояния. Успех АЕК идет с котировкой 3.00, «Партизана» — за 1.39.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.00.

Лассе Нильсен, &laquo;Мальме&raquo;. Экспресс на Лигу Европы: «Мальме» исправится за позор в ЛЧ?

Прогноз и ставка на матч «АЕК Ларнака» — «Партизан»

Кипрский АЕК не побеждает уже четыре матча подряд, из-за чего вылетел из Лиги чемпионов. Пусть «Мидтьюлланн» прошел дальше только по пенальти, АЕК выглядел значительно слабее соперника. Сыграет ли «Партизан» сильнее датчан? Вероятность высока, потому что сербский клуб уже вкатился в сезон и в четырех турах проиграл только раз в меньшинстве. «Партизан» не железобетонный фаворит, но шансов на фоне киприотов у него явно больше.

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 2.34.

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ФК АЕК (Ларнака)
ФК Партизан
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Николай Комличенко

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 3
П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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