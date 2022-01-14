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Сегодня, 11:15

«Адмирал» — «Сибирь»: где смотреть прямой эфир матча КХЛ 14 января

Егор Сергеев
Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»

14 января «Адмирал» сыграет с «Сибирью» в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет во Владивостоке на «Фетисов-Арене», начало — в 12.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Сибирь» фаворитом этого матча. Поставить на победу команды в основное время можно за 2.10 — это примерно 45% вероятности. Триумф «Адмирала» оценивается котировкой 3.30 (29%), а ничья идет за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Адмирала» потенциальная выплата составит 3700 рублей.

 
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Ф1(-1) доступна за 4.50, а Ф2(+1) — за 1.20.

Ставка «Адмирал» не проиграет» есть в линии за 1.34.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Сибирь. На этот исход можно поставить за 1.71.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.10. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.70.

  • Ф1 (-2.5) — 10.00;

  • ТБ 8.5 — 13.00;

  • обе забьют: нет — 4.20.

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ХК Сибирь
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1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Реми Кабелла

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И К Ж
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Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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