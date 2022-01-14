«Адмирал» — «Сибирь»: где смотреть прямой эфир матча КХЛ 14 января

14 января «Адмирал» сыграет с «Сибирью» в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет во Владивостоке на «Фетисов-Арене», начало — в 12.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Сибирь» фаворитом этого матча. Поставить на победу команды в основное время можно за 2.10 — это примерно 45% вероятности. Триумф «Адмирала» оценивается котировкой 3.30 (29%), а ничья идет за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Адмирала» потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ф1(-1) доступна за 4.50, а Ф2(+1) — за 1.20.

Ставка «Адмирал» не проиграет» есть в линии за 1.34.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Сибирь. На этот исход можно поставить за 1.71.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.10. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.70.