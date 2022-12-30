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Сегодня, 14:15

5 000 000 рублей получили победители акции «Ставка на миллион»

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Лионель Месси с Кубком мира.
Фото Global Look Press

Букмекерская компания БЕТСИТИ завершила акцию «Ставка на миллион». Победителями стали 60 игроков, которые разделили призовой фонд в 5 000 000 рублей.

Игрок, занявший первое место в акции, получил главный приз — миллион рублей!

Акция проводилась с 14 ноября по 28 декабря 2022 года. Для участия достаточно было делать ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50, за которые начислялись конкурсные баллы.

Все участники были разделены на три дивизиона в зависимости от размера квалификационных ставок. Топ-20 каждого дивизиона получили фрибеты.

Руководитель отдела Целевого маркетинга букмекера Вероника Новик поздравила победителей:

«Мы сделали механику с максимально простыми условиями, доступную как для новичков, так и для действующих игроков. Наши клиенты положительно отзывались об акции и активно принимали участие в ней.

Поздравляю победителей «Ставки на миллион». Призовые фрибеты уже зачислены на их счета. В наступающем году мы порадуем наших игроков новыми интересными акциями».

Прогнозы на спорт
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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