31 миллион рублей получил игрок БЕТСИТИ благодаря голу на 97-й минуте

12 августа клиент букмекерской компании БЕТСИТИ выиграл 30 907 820 рублей. Игрок поставил 502 500 рублей на экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 61.5081.

В купон вошли пять исходов на футбол и три — на теннис:

— «Обе забьют» в матчах «Дандолк» — «Витесс» (коэффициент 1.73) и «Молде» — «Трабзонспор» (1.43);

— 1Х во встречах «Партизан» — «Сочи» (1.26) и «Рубин» — «Ракув» (1.35);

— Проход «Риеки» против «Хиберниана» (1.53);

— Тотал сетов больше 2.5 в матче Райлли Опелка — Ллойд Харрис (2.23);

— Победы Джона Изнера над Андреем Рублевым (2.55) и Джессики Пегулы над Даниэль Коллинс (1.68).

В двух случаях нужные для игрока события произошли в концовках матчей.

Во встрече «Партизан» — «Сочи» для выигрыша ставки хозяевам было достаточно не уступить. В концовке второго тайма гости вели со счетом 2:1, но на 90-й минуте «Партизан» забил после подачи с углового.

В матче «Молде» — «Трабзонспор» голы требовались от обеих команд. Гости отличились во втором тайме и уже готовились праздновать победу. Арбитр добавил семь минут, и на последней компенсированной хозяева героическими усилиями сравняли счет.

Со ставки в 502 500 рублей игрок получил на выплату 30 907 820 рублей.

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