2DROTS — «Строгино»: где смотреть матч Кубка России 30 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
30 июля в первом раунде Кубка России на этапе Пути регионов сыграют 2DROTS и «Строгино». Место встречи соперников — стадион «Москвич». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начнется с 15.55 мск.
Специалисты склоняются к победе 2DROTS: это событие дали с котировкой 1.90, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш парней Сергея Загидуллина доступен с коэффициентом 3.50 (28%). Ничья идет за 3.90 (25%).
Считаете, что «Строгино» не уступит в основное время? Опция Х2 представлена за 1.85.
Также вы можете взять успех одного из соперников с учетом форы:
- Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.55;
- Ф1(-1) — за 2.55, Ф2(+1) — за 1.45.
Аналитики не сомневаются, что команды огорчат друг друга: «обе забьют» предложили за 1.59, обратный вариант — за 2.21.
Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.17.
Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу 2DROTS:
- 1:1 — за 6.80;
- 2:1 — за 7.20;
- 1:0 — за 7.70.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0