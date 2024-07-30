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2DROTS — «Строгино»: где смотреть матч Кубка России 30 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России 2DROTS — «Строгино» 30 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Максим Сугробов («Строгино»).
Фото Официальная страница ФК «Строгино» ВКонтакте, Соцсети

30 июля в первом раунде Кубка России на этапе Пути регионов сыграют 2DROTS и «Строгино». Место встречи соперников — стадион «Москвич». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начнется с 15.55 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
30 июл, 16:00. Москвич (Москва)
2DROTS
Строгино

Специалисты склоняются к победе 2DROTS: это событие дали с котировкой 1.90, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш парней Сергея Загидуллина доступен с коэффициентом 3.50 (28%). Ничья идет за 3.90 (25%).

Считаете, что «Строгино» не уступит в основное время? Опция Х2 представлена за 1.85.

Также вы можете взять успех одного из соперников с учетом форы:

  • Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.55;
  • Ф1(-1) — за 2.55, Ф2(+1) — за 1.45.
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Аналитики не сомневаются, что команды огорчат друг друга: «обе забьют» предложили за 1.59, обратный вариант — за 2.21.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.17.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу 2DROTS:

  • 1:1 — за 6.80;
  • 2:1 — за 7.20;
  • 1:0 — за 7.70.
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«Локомотив» — «Ростов»: парни Карпина начали сезон без поражений
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
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