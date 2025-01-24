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Сегодня, 15:40

PARI SECRET: революция в сегменте VIP на рынке российского беттинга

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Букмекерская компания PARI объявила о запуске PARI SECRET — революционной программы для VIP-игроков, которая задаст новые стандарты премиального обслуживания.

PARI SECRET предлагает клиентам самый высокий уровень кешбэка в России — 30 процентов. Он будет возвращаться клиентам не в виде фрибетов, а в реальных рублях на их счет. Концепция PARI SECRET строится вокруг ухода от архаичных атрибутов премиальности и создания современного и стильного сообщества клиентов, которые любят играть и хотят много получать взамен.

Участников PARI SECRET ждет мир новых возможностей. Им станут доступны:

  • секретные мероприятия и захватывающие вечеринки;

  • поездки на крупные мировые события с компенсацией трансфера и проживания. Уже 28 февраля состоится первая поездка на финал теннисного турнира ATP 500 в Дубае;

  • эксклюзивные подарки, мерч, персональные бонусы и сюрпризы.

Новые возможности будут открываться для клиентов на каждом уровне лояльности — VIP, Super VIP и Secret.

«PARI SECRET — это ответ на запрос современного клиента. Мы уходим от клише и создаем продукт, где премиальность выражается в реальной выгоде и уникальном опыте. С запуском PARI SECRET мы выведем стандарты индустрии на новый уровень и дадим нашим VIP-игрокам все: от прозрачного кэшбэка до уникального опыта, который, как мы верим, останется в памяти навсегда», — прокомментировал СЕО PARI Руслан Медведь.

Всего будет девять уровней. На первом уровне кэшбэк составит 4%, на втором — 8%, на третьем — 12%, на четвертом — 14%, на пятом — 16%, на шестом — 18%, на седьмом — 22%, на восьмом — 26% и, наконец, на девятом уровне кэшбэк достигнет максимальной отметки в 30%. Расчет кэшбэка и переход по ступеням между уровнями будет осуществляться еженедельно.

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