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10 апреля, 15:55

Император Тотти, царь Мостовой и триумф лучших в 34 номинациях

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Премия РБ.
Франческо Тотти.
Арам Погосян, Тина Канделаки, Франческо Тотти, Паруйр Шахбазян и Aскер Тхалиджоков на Премии РБ.
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В Москве 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер прошла церемония вручения наград международной премии в области спорта и букмекерства «Премия РБ-2025».

Арам Погосян, Тина Канделаки, Франческо Тотти, Паруйр Шахбазян и Aскер Тхалиджоков на Премии РБ.

Театрализованное шоу охватило сразу пять сцен, а сюжет разворачивался сразу в нескольких пространствах: наше время, древние времена, Средневековье, безвременье и Древний Рим. Лауреаты церемонии стали частью команды по спасению мира от ИИ, который перебрасывал гостей из одной эпохи в другую. Кульминацией вечера стало появление легендарного футболиста, чемпиона мира и чемпиона Италии по футболу Франческо Тотти в роли императора на сцене.

Франческо Тотти.

Среди гостей церемонии были Константин Тюкавин, Азамат Мусагалиев, Станислав Черчесов, Зоран Тошич, Антон Шунин, Дмитрий Булыкин, Владислав Радимов, Александр Мостовой, Виктор Кейру, Сергей Моня, Елизавета Худайбедиева, Елизавета Нугуманова, Павел Погребняк, Иракли, Роман Косицын, Гурам Амарян и многие другие.

Победители были определены в 34 номинациях. Обозреватель «СЭ», один из авторов легендарной рубрики «Разговор по пятницам» Юрий Голышак признан спортивным журналистом года.

Спортсменом года жюри был выбран нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, лучшим спортивным Telegram-каналом — «Реальный Губер», а лучшим спортивным видеоканалом — Smol Talk, который ведет Федор Смолов. Полный список номинантов можно посмотреть на сайте Премии.

Международная Премия РБ — это одно из крупнейших мировых событий в области спорта и букмекерства. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.

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