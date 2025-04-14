Ставки
Бизнес
Главная
Ставки
Бизнес

Ставки

14 апреля, 15:00

FONBET и КХЛ создали лимитированную коллекцию атрибутики под плей-офф

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Первые на континенте».

К старту плей-офф КХЛ совместно со своим титульным партнером подготовила лимитированную коллекцию атрибутики — «Первые на континенте».

Во главе проекта — уникальные призы, которые достанутся болельщикам всех команд — участниц плей-офф. В каждом раунде будет разыгрываться ограниченное количество атрибутики. На первом этапе для болельщиков 16 лучших команд создали эксклюзивные рубашки, на которых в клубных цветах изображена карта города, а также отмечены координаты домашней арены.

Во втором раунде плей-офф за трофей продолжают борьбу восемь команд. Для болельщиков этих клубов создали стильные зип-куртки. Как заполучить коллекцию «Первых» к плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ? Поддерживай любимый клуб на сайте, копи баллы и обменивай их на ценные призы!

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читайте также
Футболисты бастуют и угрожают бойкотом мачта с «Зенитом», долги клуба выше 1 млрд, команду назвали позором. Что происходит в «Химках»
Скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова
Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ
Определились участники и пары плей-офф в Западной конференции НХЛ
«Реал» и «Арсенал» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов 16 апреля
Фигуристка Муравьева ушла из академии Плющенко
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Император Тотти, царь Мостовой и триумф лучших в 34 номинациях

Медведева, Ягудин, Костомаров и Домнина запустили проект «ДоброКофты»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости