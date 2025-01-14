«Сначала они со мной не общались». Россиянин Семирунний — о смене гражданства и дебюте за сборную Польши

Год без стартов и стресс ожидания допуска — все это для перспективного конькобежца уже позади.

Конькобежец Владимир Семирунний, сменивший российское спортивное гражданство на польское, дебютировал за сборную новой страны на чемпионате Европы по многоборью, который завершился в Херенвене (Нидерланды) 12 января.

Семирунний был единственным польским спортсменом, которого заявили в программу классического многоборья, а этот старт стал его первым на таком уровне в принципе — за Россию Владимир бегал только юниорские Кубки и чемпионат мира.

Сезон-2023/24 Семирунний пропустил полностью — он не имел права выступать за Польшу и даже бегать на внутренних стартах, так как Союз конькобежцев России наложил на спортсмена двухлетний карантин до октября 2025 года. Однако польская сторона приложила все усилия, чтобы сократить этот срок, и с 17 декабря 2024 года спортсмену разрешили представлять новую страну.

И вот почти сразу чемпионат Европы, где Владимир обновил личные рекорды на 1500 и 5000 метров, заняв десятое место по сумме многоборья и став седьмым на 1500 метров. После завершения турнира Семирунний рассказал «СЭ», как расценивает эти результаты он сам и тренеры польской сборной, как складывалась его подготовка к сезону, какие отношения внутри команды и как освоил польский язык, в том числе ругательства.

Казалось, забыл, как поворот бегать

— Итоги чемпионата Европы, кратко.

— Грустно, конечно. «Пятерку» бежал как сам не свой. Первый старт давило. Очень непривычно, на завтраке есть не хотелось, давно такого не было. Первый день было тяжело, на второй, когда поговорили с тренером и поставили задачу на 1500 метров, стало намного легче.

— Что не получилось на 5000?

— Слишком много внимания обращал на соперника по паре, итальянца Джованини. Когда увидел, что он начал меня догонять на последних кругах, то просто «встал». На 1500 уже о сопернике не думал, шел своим темпом. Конечно, 5000 хотел пробежать быстрее 6.20,00, но не получилось. Обидно, что не отобрался на 10 000, в этом сезоне данная дистанция у меня идет лучше всего и на тренировках, и на соревнованиях. Думаю, что 13 минут смог бы на ней «разменять». Если смотреть 5000, то первую половину дистанции я ехал по 29,7-30,0. Думаю, что на 10 000 смог бы удержать скорость на уровне 30,8-31,0. Но это лишь предположения.

Очень обидно, что не получилась «пятерка». На тренировках выходило быстрее по скорости и лучше по технике. Даже в Томашове, где лед медленнее, было лучше.

— Могло сказаться то, что ты много катался в Томашове, а здесь, на «Тиалфе», другой лед?

— Да, когда вышли, я почувствовал себя иначе. Казалось, забыл, как поворот бегать, тем более что здесь они более крутые, пришлось искать правильные ощущения.

— Что говорят тренеры по итогам чемпионата Европы?

— Расстроились, конечно, после 5000. Рассчитывали побыстрее. Но довольны результатом на 1500 и техническим исполнением. Так что ничего страшного — исправим.

— Как тебе современная тенденция бежать повороты без рук?

— Не знаю, не нравится. Я могу так ехать на тренировках, за кем-то сзади. Но когда делаю работу впереди, то при прохождении поворота без рук возникает ощущение потери упора правой ногой. С парнями общался — кто-то говорит, что без рук лучше ехать с точки зрения аэродинамики, кто-то — что так меньше болтает на выходе из поворота. Но вот здесь многоборье выиграл норвежец Сандер Эйтрем, он все бежал с рукой. С другой стороны, лучший результат на 10 000 показал Дэвиде Гьотто, он ехал без рук. Но его бег с рукой мне больше нравится, честно говоря.

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Мне уже неинтересно быть спарринг-партнером

— Как проходила подготовка к текущему сезону?

— Летом выезжали, три недели были в Германии, в Инцеле, и около двух недель в Нидерландах. Затем началась моя история с получением вида на жительство, и я не мог покидать территорию Польши. Поэтому, когда команда осенью уехала в Инцель, я остался в Томашове. Там даже еще не было льда, я встал на него только 20 октября, до этого были ролики, имитационная доска, велосипед.

— С кем тренировался, когда команда уехала?

— Были ребята, которые не отобрались на Кубки мира, но в промежутках между сборами приходилось тренироваться одному. Мне не впервой.

— Тебе хватило объемов и времени, чтобы набрать форму под сезон?

— Если говорить про базовые объемы, в том числе ОФП, то точно хватило. Я полтора года только и делал, что тренировался, не имея возможности выступать. С марта 2024 года накрутил на велосипеде около 16 тысяч километров. На льду с объемами тоже все хорошо, а вот стартов и скоростных работ — да, не хватило. Но это ожидаемо: когда катаешься на медленном льду Томашова один — особо не поскоростишь, здоровья не хватит.

— 16 тысяч километров на вело с марта для конькобежца — это прилично. Чувствуешь эффект?

— Дистанционно чувствую после работы на станке, когда ставлю уровень ПАНО 420-440 ватт и после этого могу перенести эти усилия на лед, чтобы держать круги с ровной скоростью. А общий объем дает легкость на льду. Понятно, что когда начинается ледовая подготовка, то вело уходит на второй план, но все равно стараюсь поддерживать объем хотя бы на уровне 300 километров в неделю.

— Томашов можно сравнить по скорости льда с Челябинском?

— Когда я последний раз был в Челябинске, на Спартакиаде, там был очень хороший лед, а в Томашове... на чемпионат Польши они очень хороший лед подготовили, я как раз тогда рекорд Польши на 10 000 установил. Но во время тренировок они выключают морозильные установки и систему обогрева воздуха. В результате там температура воздуха 7-8 градусов и лед мягкий. Точно хуже, чем в Челябинске.

— После того как сборная Польши вернулась из Инцеля, ты уже готовился с ними?

— Да, конечно. Но они затем уехали на Кубки мира в Азию, а я остался со вторым составом. Готовился с ними, но в основном все брал на себя.

— Тяжело было адаптироваться в польской команде?

— Не хватает таких российских ребят, как Данила Семериков, Руслан Захаров, Александр Румянцев. Поляки не очень доверяют тренерам, хотят, чтобы на каждой тренировке результат был лучше. Первый год я был у них спарринг-партнером, очень много брал на себя, и они привыкли, что, когда тяжело, — Владик, давай! Я же там не Вова, а Владик. Я без проблем брал работы на себя, делал больше. Но сейчас, к сожалению, это сохранилось, хоть чаще вроде и в шутку. А мне уже неинтересно быть спарринг-партнером, я сам выступаю, лучше сэкономить силы, чтобы самому затем хорошо бежать. Но у нас тут Шимон Палка хорошо поехал, и хорошо работаем с ним на тренировках.

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Когда получил допуск — как собаку с поводка спустили

— Насколько неприятно было узнать, что Павла Абраткевича, который тебя и позвал в Польшу, убрали из сборной как тренера?

— Очень неприятно. Это было в апреле 2024 года, я сильно расстроился, что меня даже не спросили, прежде чем принять такое решение, не позвонили. Возможно, мое мнение на тот момент не особо учитывалось. И когда сказали, что тренером будет молодой Роланд Чеслак, который раньше работал с молодежкой, я отнесся к этому скептически. Немного успокоило то, что вторым тренером взяли голландца Хэнка Хосписа, который раньше работал с олимпийской чемпионкой Ирен Схаутен. Но сейчас, честно скажу, мне все очень нравится и даже больше, чем с Пашей.

— Что именно нравится?

— Есть градация нагрузок. Они либо очень легкие, либо очень тяжелые. В средних зонах интенсивности мы почти не работаем. Например, техническое катание медленно мы вообще не делаем. Если едем двенадцать кругов четыре-пять раз, то скорость круга 29-30 секунд, и это в Томашове, а там такую скорость держать непросто.

— Отношение в команде, учитывая то, что ты приехал из России, как складывалось?

— Сначала они со мной не общались. Но буквально три-четыре дня спустя, увидев, что я нормально работаю на тренировках, изменили отношение. У меня нет проблем в общении с людьми, я со всеми в хороших отношениях. Зовут в гости, на выходные и так далее.

— Ты еще летом 2024 года узнал, что с 17 декабря тебе можно будет выступать за Польшу, но бумага пришла ровно в этот день, 17 декабря. Что было в голове все это время?

— Да, ISU требовал вид на жительство, а у меня его не было, поэтому процесс затянулся. Я, признаюсь, немного стрессовал из-за этого. Когда 17 декабря получил письмо... как собаку с поводка спустили. Даже на тренировке сразу получше поехалось, в тот день как раз была скоростная работа, помогло.

— Выступаешь пока на том инвентаре, который привез из России?

— Чемпионат Европы бежал еще на российских ботинках, но мне уже сделали новые, и 13 января встаю на них. Лезвия тоже поставлю новые, но думаю о том, чтобы начать менять лезвия в зависимости от дистанции. Сейчас есть такая практика, когда на средние дистанции и командную гонку ставят лезвия пожестче, а на 10000 — помягче. Здесь так бежал чемпион Европы Эйтрем, он перед «десяткой» поменял лезвия.

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Хочется коломенской пиццы

— В России не был с момента отъезда в 2023-м?

— Не был.

— Скучаешь?

— По друзьям, по родственникам — конечно. Хочется коломенскую пиццу снова съесть. Вкуснее я здесь, в Европе, пока не пробовал. Даже в Италии был летом, в Риме, но коломенская на первом месте.

— За российскими стартами следил?

— Конечно! Но есть проблема, у меня почему-то трансляция из Польши не работает. Поэтому, когда был чемпионат России по отдельным дистанциям, я звонил Руслану Захарову, он в режиме видеозвонка снимал трансляцию на своем планшете, и в таком режиме мы вместе с Русланом смотрели чемпионат России.

Круто, что парни поддерживают высокий уровень результатов. Сергей Трофимов — 6.19,81! Даня Алдошкин, конечно, «пятерку» хотел бы быстрее, но 1500 пробежал 1.46,90 — это неплохо. Но он может еще быстрее. И очень рад, что Даня Найденышев подтянулся и показывает хорошие результаты.

— Когда вышла новость, что ISU допускает Россию в нейтральном статусе к олимпийскому сезону, какие мысли были в голове? Не подумал, что зря уехал?

— Нет, мысли, что нужно было остаться, не возникло. Но я очень рад, что парни смогут стартовать. Не читал все критерии, знаю только, что там есть дополнительные условия нейтральности. Это грустно, что, скорее всего, статус получат не все. Но я очень рад в любом случае. Чем больше конкуренции, чем выше результаты, тем лучше для спорта.

— Стартуй наши на этом чемпионате Европы, расклады были бы другими?

— Сто процентов. Алдошкин и Трофимов очень сильные многоборцы.

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Шутят, что ругаюсь по-польски лучше всех

— Машина в Польше есть?

— Да я, дурак, в России на права не сдал, все время сборы, соревнования, а в Польше сделать этого не мог, потому что не было ВНЖ. Сейчас, когда он есть, нужно будет заняться данным вопросом. Это в России привыкли, что везде есть «Яндекс», а в Польше «Убер» только в Варшаве и других больших городах. А без такси тяжело.

— Как тебе польская кухня?

— Прикольно. ПирОги, борщ, журек. Причем есть традиция на Рождество, что они все это едят и на завтрак, и на обед, и на ужин. Меня позвали в гости утром 25 декабря, на завтрак. Я думал, что будут каша, омлет. Прихожу, а там — пирОги, борщ, журек...

— На каком языке общаешься?

— На польском, говорят, что я неплохо его выучил. Парни шутят, что уж ругаюсь по-польски я точно лучше всех. С голландским тренером — по-английски.

— Куда дальше?

— В конце января этап Кубка мира в Калгари, там побегу 10 тысяч метров. Как обычно, возникли проблемы с визами, мне не успели сделать канадскую, было долгое ожидание. Сейчас один из двух моих российских загранпаспортов в канадском консульстве, визу ставят и паспорт привозят мне. Команда улетает в Канаду завтра, а я — в четверг. Затем будет еще этап Км в США, но американская виза уже готова, так что бегу командную гонку в Милуоки.