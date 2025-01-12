Коньки
Новости Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 16:30

Олимпийский чемпион и рекордсмен мира Нильс ван дер Пул сменил фамилию. Шведский конькобежец с головой ушел в бизнес

Олимпийский чемпион Нильс ван дер Пул сменил фамилию
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нильс ван дер Пул.
Фото Global Look Press
И теперь избегает внимания общественности.

Известный шведский конькобежец Нильс ван дер Пул, завоевавший два золота на Олимпиаде-2022, решил отказаться от своей фамилии. На пике карьеры он был одним из самых популярных спортсменов в своей стране, а теперь всячески старается не мелькать в прессе.

Не хочет объяснять причину

Он не давал интервью уже несколько лет. После ухода из спорта в 2022 году швед с головой погрузился в бизнес и сейчас владеет двумя компаниями — Van der Poel AB и van der Poels Sports & Relations AB.

По данным газеты Expressen, 22 ноября 2024 года произошло изменение в реестре населения шведского налогового агентства. Теперь Нильс носит фамилию Свенссон (фамилия его матери в девичестве). Сам он никак комментировать это решение не стал. Судя по всему, знаменитый конькобежец решил сделать еще один шаг к отдалению от публичной жизни.

Фото Global Look Press

Чем известен Нильс

Швед является двукратным чемпионом мира (2021), а также обладателем золотых медалей на Играх в Пекине на дистанциях 5 000 и 10 000 метров. На пятитысячнике ван дер Пул по-прежнему удерживает мировой рекорд.

С 2020 года он работал под руководством знаменитого немецкого тренера по биатлону Вольфганга Пихлера (того самого, который возглавлял женскую сборную России). И именно в тандеме с ним Нильсу удалось сверкнуть на Олимпиаде.

Нильс ван дер Пул. Олимпийский чемпион по конькам обвинил в коррупции голландцев

«Это была идеальная тактика. План состоял в том, чтобы не ехать слишком сильно первые четыре круга, а затем бежать все сильнее и сильнее. Я знал, он в отличной форме, и был уверен — он все исправит, если не будет слишком сильно отставать. Но я очень нервничал, что он не возьмет золотую медаль. Я нервничал намного сильнее, чем в те времена, когда работал в биатлоне», — рассказывал Пихлер журналистам после исторического триумфа своего подопечного.

Фото Global Look Press

Пошел против голландцев

Также Нильс запомнился тем, что устроил скандал на Олимпиаде-2022, обвинив сборную Нидерландов в коррупции прямо на пресс-конференции. Причем конькобежец сам наполовину голландец по отцовской линии, и это придавало ситуации дополнительную перчинку.

Тогда ван дер Пула взбесило интервью одного из специалистов сборной Нидерландов Сандера ван Гинкела. Тот в разговоре с журналистами поделился, что постоянно проводит тестовые замеры олимпийского льда. Больше всего конькобежца возмутила цитата. «Получая результаты измерений, я надеюсь убедить Мессера, ответственного за лед в Пекине, и его людей в своих идеях. Таким образом я содействую возможным успехам команды. Озвучивая какие-то вещи, я настаиваю на корректировках, которые идут нам на пользу, с которыми мы можем добиться большего», — говорил Гинкел.

Нильс ван дер Пул. Конькобежец ван дер Пул подарил золотую медаль Олимпиады публицисту, которого посадили на 10 лет в Китае

Спортсмен заявил, что это нечестная игра со стороны голландцев.

«Это не соответствует моим представлениям о честной игре. Олимпиада — это выше, сильнее, быстрее. А это коррупция. Это попытка изменить игровое поле в вашу пользу, используя неэтичные и аморальные средства», — возмущался ван дер Пул.

Коньки
Читайте также
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил сына вступать в ВСУ
В Кемерово мужчина из-за ревности избил беременную сотрудницу магазина
Популярное видео
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Обнаружен на глубине 38 метров». Два конькобежца провалились под лед на Байкале

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости