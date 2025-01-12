Олимпийский чемпион и рекордсмен мира Нильс ван дер Пул сменил фамилию. Шведский конькобежец с головой ушел в бизнес

И теперь избегает внимания общественности.

Известный шведский конькобежец Нильс ван дер Пул, завоевавший два золота на Олимпиаде-2022, решил отказаться от своей фамилии. На пике карьеры он был одним из самых популярных спортсменов в своей стране, а теперь всячески старается не мелькать в прессе.

Не хочет объяснять причину

Он не давал интервью уже несколько лет. После ухода из спорта в 2022 году швед с головой погрузился в бизнес и сейчас владеет двумя компаниями — Van der Poel AB и van der Poels Sports & Relations AB.

По данным газеты Expressen, 22 ноября 2024 года произошло изменение в реестре населения шведского налогового агентства. Теперь Нильс носит фамилию Свенссон (фамилия его матери в девичестве). Сам он никак комментировать это решение не стал. Судя по всему, знаменитый конькобежец решил сделать еще один шаг к отдалению от публичной жизни.

Фото Global Look Press

Чем известен Нильс

Швед является двукратным чемпионом мира (2021), а также обладателем золотых медалей на Играх в Пекине на дистанциях 5 000 и 10 000 метров. На пятитысячнике ван дер Пул по-прежнему удерживает мировой рекорд.

С 2020 года он работал под руководством знаменитого немецкого тренера по биатлону Вольфганга Пихлера (того самого, который возглавлял женскую сборную России). И именно в тандеме с ним Нильсу удалось сверкнуть на Олимпиаде.

«Это была идеальная тактика. План состоял в том, чтобы не ехать слишком сильно первые четыре круга, а затем бежать все сильнее и сильнее. Я знал, он в отличной форме, и был уверен — он все исправит, если не будет слишком сильно отставать. Но я очень нервничал, что он не возьмет золотую медаль. Я нервничал намного сильнее, чем в те времена, когда работал в биатлоне», — рассказывал Пихлер журналистам после исторического триумфа своего подопечного.

Фото Global Look Press

Пошел против голландцев

Также Нильс запомнился тем, что устроил скандал на Олимпиаде-2022, обвинив сборную Нидерландов в коррупции прямо на пресс-конференции. Причем конькобежец сам наполовину голландец по отцовской линии, и это придавало ситуации дополнительную перчинку.

Тогда ван дер Пула взбесило интервью одного из специалистов сборной Нидерландов Сандера ван Гинкела. Тот в разговоре с журналистами поделился, что постоянно проводит тестовые замеры олимпийского льда. Больше всего конькобежца возмутила цитата. «Получая результаты измерений, я надеюсь убедить Мессера, ответственного за лед в Пекине, и его людей в своих идеях. Таким образом я содействую возможным успехам команды. Озвучивая какие-то вещи, я настаиваю на корректировках, которые идут нам на пользу, с которыми мы можем добиться большего», — говорил Гинкел.

Спортсмен заявил, что это нечестная игра со стороны голландцев.

«Это не соответствует моим представлениям о честной игре. Олимпиада — это выше, сильнее, быстрее. А это коррупция. Это попытка изменить игровое поле в вашу пользу, используя неэтичные и аморальные средства», — возмущался ван дер Пул.