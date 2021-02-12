Голикова повторила результат Журовой 25-летней давности

Россиянка Ангелина Голикова — четвертая чемпионка мира в истории нашего конькобежного спорта

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла забег на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в голландском Херенвене, и стала четвертой россиянкой, которой удалось добраться до золота, в истории этого турнира. До нее золото покорялось только Светлане Журовой, Ольге Фаткулиной и Наталье Ворониной, причем два первых места на самой короткой дистанции разделили ровно 25 лет.

Победы российских спортсменок на чемпионатах мира на отдельных дистанциях. Фото «СЭ»

Забег на полкилометра — любимый вид программы для российских девушек. На 500-метровке были завоеваны 10 из 26 медалей нашей страны на чемпионатах мира. Причем Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина во второй раз кряду вместе поднялись на пьедестал, но если Голикова сделала шаг вперед, то Фаткулина осталась третьей (как в Сочи-2013). Еще пять наград на рубеже веков собрала Светлана Журова.

Медали российских спортсменок на дистанции 500 метров. Фото «СЭ»

Тандем Голикова — Фаткулина сравнялся по числу совместных подиумов с дуэтом Кулижников — Мурашов. Кроме того, по две медали за гонку приносили России Денис Юсков и Иван Скобрев в Сочи-2013, Кулижников и Юсков в Коломне-2016, а также Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина на сверхудачном турнире в Солт-Лейк-Сити год назад.

Случаи, когда у России было больше одной медали на отдельной дистанции. Фото «СЭ»

Но в этом году Кулижников не смог защитить чемпионский титул и уступил на 500-метровке канадцу Лорану Дюбрэю. У Павла не получилось выйти на второе место по победам на самой короткой дистанции чемпионата. Помимо него, по три титула имеют в активе канадец Джереми Уотерспун и кореец Ли Кан Сок, тогда как у японца Хироясу Симидзу пять золотых медалей, завоеванных на шести первых турнирах.

Призеры шести последних чемпионатов мира на дистанции 500 метров у мужчин. Фото «СЭ»

Также Кулижников упустил возможность догнать по числу золотых медалей голландцев Боба де Йонга и Джанни Ромме, которые становились чемпионами по семь раз. Но если до рекорда Свена Крамера россиянин точно не доберется (не хватит дистанций), то подвинуть американца Шани Дэвиса со второго места ему вполне по силам в ближайшие годы.