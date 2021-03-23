Журова приостановила работу в Союзе конькобежцев России в связи с решением CAS

Олимпийская чемпионка Светлана Журова приостановила работу на посту вице-президента Союза конькобежцев России (СКР) в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я приостановила свои полномочия во всех спортивных организациях, где я была вице-президентом долгие годы, — цитирует Журову ТАСС 23 марта. — Если это угрожает нашим спортсменам и их участию в международных соревнованиях, мы выйдем из организаций. Я приостановила деятельность в контрольно-ревизионной комиссии Олимпийского комитета России, Союзе конькобежцев России и Федерации спорта слепых».

Согласно решению CAS, высокопоставленные государственные служащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство как международных, так и национальных спортивных организаций. Журова является депутатом Госдумы.