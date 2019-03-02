Желина-Болье победил на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье в Канаде, Трофимов - 17-й

Канадец Антони Желина-Болье стал первым на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в канадском Калгари. Он показал результат 35,53 секунды.

Второе место занял голландец Патрик Руст (35,74), третье - норвежец Сверре Лунде Педерсен (35,85).

Россиянин Сергей Трофимов финишировал 17-м (37,10), Данила Семериков - 20-м (37,48).

Коньки

Калгари (Канада)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Мужчины

500 м

1. Антони Желина-Болье (Канада) - 35,53

2. Патрик Руст (Голландия) - 35,74

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 35,85

4. Ховард Бокко (Норвегия) - 35,88

5. Харальд Силов (Латвия) - 36,00

6. Синдре Хенриксен (Норвегия) - 36,12

17. Сергей Трофимов (Россия) - 37,10

20. Данила Семериков (Россия) - 37,48

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