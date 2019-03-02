Желина-Болье победил на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье в Канаде, Трофимов - 17-й

Канадец Антони Желина-Болье стал первым на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в канадском Калгари. Он показал результат 35,53 секунды.
Второе место занял голландец Патрик Руст (35,74), третье - норвежец Сверре Лунде Педерсен (35,85).
Россиянин Сергей Трофимов финишировал 17-м (37,10), Данила Семериков - 20-м (37,48).
Коньки
Калгари (Канада)
Чемпионат мира в классическом многоборье
Мужчины
500 м
1. Антони Желина-Болье (Канада) - 35,53
2. Патрик Руст (Голландия) - 35,74
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 35,85
4. Ховард Бокко (Норвегия) - 35,88
5. Харальд Силов (Латвия) - 36,00
6. Синдре Хенриксен (Норвегия) - 36,12
17. Сергей Трофимов (Россия) - 37,10
20. Данила Семериков (Россия) - 37,48
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