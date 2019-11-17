Юсков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Минске

Россиянин Денис Юсков стал вторым на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Минске. Первое место занял голландец Кьелд Нейс, бронза у его соотечественник Томас Крол.

Минск (Белоруссия)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.46,223

2. Денис Юсков (Россия) — 1.46,456

3. Томас Крол (Голландия) — 1.46,498

4. Ким Мин Сок (Корея) — 1.46,686

5. Патрик Руст (Голландия) — 1.47,378

6. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.47,471

17. Сергей Трофимов (Россия) — 1.48,470