Юсков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Минске
16:50
Россиянин Денис Юсков стал вторым на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Минске. Первое место занял голландец Кьелд Нейс, бронза у его соотечественник Томас Крол.
Минск (Белоруссия)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.46,223
2. Денис Юсков (Россия) — 1.46,456
3. Томас Крол (Голландия) — 1.46,498
4. Ким Мин Сок (Корея) — 1.46,686
5. Патрик Руст (Голландия) — 1.47,378
6. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.47,471
17. Сергей Трофимов (Россия) — 1.48,470
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...