Юсков завоевал бронзу на дистанции 5000 метров на чемпионате Европы в Голландии
19:38
Российский конькобежец Денис Юсков стал третьим на дистанции 5 000 метров на чемпионате Европы в голландском Херенвене. Он показал результат 6 минут 12,26 секунды.
Первое место занял голландец Патрик Руст (6.08,92), второе — его соотечественник Свен Крамер (6.10,76).
Еще один россиянин Данила Семериков стал 5-м (6.13,77), а Александр Румянцев стал 7-м (6.16,09).
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
5 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) — 6.08,92
2. Свен Крамер (Голландия) — 6.10,76
3. Денис Юсков (Россия) — 6.12,26
4. Йоррит Бергсма (Голландия) — 6.12,51
5. Данила Семериков (Россия) — 6.13,77
6. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 6.14,58
7. Александр Румянцев (Россия) — 6.16,09
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