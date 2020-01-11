Юсков завоевал бронзу на дистанции 5000 метров на чемпионате Европы в Голландии

Российский конькобежец Денис Юсков стал третьим на дистанции 5 000 метров на чемпионате Европы в голландском Херенвене. Он показал результат 6 минут 12,26 секунды.

Первое место занял голландец Патрик Руст (6.08,92), второе — его соотечественник Свен Крамер (6.10,76).

Еще один россиянин Данила Семериков стал 5-м (6.13,77), а Александр Румянцев стал 7-м (6.16,09).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

5 000 м

1. Патрик Руст (Голландия) — 6.08,92

2. Свен Крамер (Голландия) — 6.10,76

3. Денис Юсков (Россия) — 6.12,26

4. Йоррит Бергсма (Голландия) — 6.12,51

5. Данила Семериков (Россия) — 6.13,77

6. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 6.14,58

7. Александр Румянцев (Россия) — 6.16,09