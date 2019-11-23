Юсков — третий на 1500 м на этапе Кубка мира
21:17
Россиянин Денис Юсков занял третье место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Польше. Первые два места заняли голландцы Томас Крол и Кьелд Нейс.
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Томас Крол (Голландия) — 1.45,768
2. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.45,964
3. Денис Юсков (Россия) — 1.46,288
4. Масая Ямада (Япония) — 1.46,923
5. Тайсон Лангелар (Канада) — 1.47,183
6. Патрик Руст (Голландия) — 1.47,330...
15. Сергей Трофимов (Россия) — 1.48,114
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