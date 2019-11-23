Россиянин Денис Юсков занял третье место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Польше. Первые два места заняли голландцы Томас Крол и Кьелд Нейс.

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Томас Крол (Голландия) — 1.45,768

2. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.45,964

3. Денис Юсков (Россия) — 1.46,288

4. Масая Ямада (Япония) — 1.46,923

5. Тайсон Лангелар (Канада) — 1.47,183

6. Патрик Руст (Голландия) — 1.47,330...

15. Сергей Трофимов (Россия) — 1.48,114