Юсков стал третьим на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в США, Нейс и Крол побили его рекорд

Россиянин Денис Юсков завоевал бронзу на дистанции 1 500 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Результат 29-летнего россиянина составил 1 минуту 41,499 секунды.

Первое место занял голландец Кьелд Нейс (1.40.176), второе - его соотечественник Томас Крол (1.40,541). Они побили мировой рекорд, принадлежавший Юскову (1.41.020). Еще один россиянин Сергей Трофимов стал 10-м (1.44,937).

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Финал

Мужчины

1 500 м

1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.40.176

2. Томас Крол (Голландия) - 1.40,541

3. Денис Юсков (Россия) - 1.41,499

4. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.42,392

5. Ким Мин Сок (Корея) - 1.42,545

6. Патрик Руст (Голландия) - 1.42,562...

10. Сергей Трофимов (Россия) - 1.44,937

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