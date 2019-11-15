Юсков стал третьим на 5 тысячах метров этапе Кубка мира в Минске

Россиянин Денис Юсков показал третий результат на этапе Кубка мира в Минске в забеге на 5 тысяч метров. Победу одержал Патрик Руст из Голландии.

Коньки

Минск (Белоруссия)

Кубок мира

Мужчины

Стайерский бег

5 000 м

1. Патрик Руст (Голландия) — 6.16,615

2. Йоррит Бергсма (Голландия) — 6.22,297

3. Денис Юсков (Россия) — 6.22,543

4. Данила Семериков (Россия) — 6.23,003

5. Грэм Фиш (Канада) — 6.24,741

6. Давиде Джиотто (Италия) — 6.25,021

7. Александр Румянцев (Россия) — 6.25,507

12. Сергей Трофимов (Россия) — 6.27,319