Юсков стал третьим на 5 тысячах метров этапе Кубка мира в Минске
20:56
Россиянин Денис Юсков показал третий результат на этапе Кубка мира в Минске в забеге на 5 тысяч метров. Победу одержал Патрик Руст из Голландии.
Коньки
Минск (Белоруссия)
Кубок мира
Мужчины
Стайерский бег
5 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) — 6.16,615
2. Йоррит Бергсма (Голландия) — 6.22,297
3. Денис Юсков (Россия) — 6.22,543
4. Данила Семериков (Россия) — 6.23,003
5. Грэм Фиш (Канада) — 6.24,741
6. Давиде Джиотто (Италия) — 6.25,021
7. Александр Румянцев (Россия) — 6.25,507
12. Сергей Трофимов (Россия) — 6.27,319
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