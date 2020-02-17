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Юсков стал пятым на дистанции 1500 м на ЧМ в США

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Россиянин Денис Юсков показал пятое время на дистанции 1500 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в США. Золото взял голландец Кьелд Нейс.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины, 1 500 м

1. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.41,664

2. Томас Крол (Голландия) — 1.41,735

3. Джои Мантия (США) — 1.42,164

4. Нин Чжунянь (Китай) — 1.42,333

5. Денис Юсков (Россия) — 1.42,347

6. Сейтаро Итинохе (Япония) — 1.42,362...

14. Даниил Беляев (Россия) — 1.44,121...

17. Сергей Трофимов (Россия) — 1.44,311

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