Юсков стал пятым на дистанции 1500 м на ЧМ в США
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Россиянин Денис Юсков показал пятое время на дистанции 1500 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в США. Золото взял голландец Кьелд Нейс.
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины, 1 500 м
1. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.41,664
2. Томас Крол (Голландия) — 1.41,735
3. Джои Мантия (США) — 1.42,164
4. Нин Чжунянь (Китай) — 1.42,333
5. Денис Юсков (Россия) — 1.42,347
6. Сейтаро Итинохе (Япония) — 1.42,362...
14. Даниил Беляев (Россия) — 1.44,121...
17. Сергей Трофимов (Россия) — 1.44,311
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