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Юсков пока не думает об участии в Олимпиаде

11:20

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков дал понять, что не думает об участии в Олимпиаде-2022. Ранее он не был допущен до участия в Играх в Пхенчхане из-за допингового скандала в российском спорте.

— Я смирился в принципе, да и заглядывать так далеко пока не хочу, — цитирует «РИА Новости» Юскова. — Как оно там будет, я не знаю, от меня ничего не зависит. Такого: «О, Олимпиада! Как же опять все будет»... Этого у меня нет. Ко всему подхожу спокойнее, чем раньше.

— Философский подход?

— Наверное. Я просто кайфую от того, что делаю здесь и сейчас.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191116/1561012094.html

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