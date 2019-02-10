Юсков - о завоевании бронзовой награды: "За последние 15-20 минут меня посетили все эмоции"

Российский конькобежец Денис Юсков поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в немецком Инцелле.

- Впечатления очень смешанные, меня за последние 15-20 минут посетили все эмоции, - приводит слова Юскова ТАСС. - Сначала это было разочарование, потом я подумал, что я все равно на подиуме чемпионата мира. Потом увидел, что отстал от серебра на 0,05 секунды, и опять меня накрыло, такие волны.

Остался один старт в нынешнем сезоне - финал Кубка мира, нужно постараться удержать лидерство и увезти Кубок мира. Я пока иду первым, но Кубок мира - это такое дело, стоит раз ошибиться, и можно улететь от победы. Сейчас концентрируюсь на этом, у меня есть два кубка, хочется третий.

В забеге на полтора километра победителем стал голландец Томас Крол, второе место занял спортсмен из Норвегии Сверре Педерсен. Юсков является рекордсменом мира на этой дистанции. Так же он лидирует на ней в зачете Кубка мира.