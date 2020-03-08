Вюст и Нейс выиграли забеги на 1500 м в финале Кубка мира
В финале Кубка мира, проходящем в Херенвене, состоялись забеги на 1500 м у мужчин и женщин. В обоих случаях победили представители Голландии — Кьелд Нейс и Ирен Вюст соответственно. У мужчин голландцы заняли весь пьедестал почета, а россиянин Денис Юсков показал 10-й результат У женщин россиянка Евгения Лаленкова стала четвертой.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Финал
1 500 м
Мужчины
1. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.43,000
2. Томас Крол (Голландия) — 1.43,302
3. Патрик Руст (Голландия) — 1.43,007
4. Тайсон Лангелар (Канада) — 1.45,465
5. Нин Чжунянь (Китай) — 1.45,693
6. Марсель Боскер (Голландия) — 1.45,935...
10. Денис Юсков (Россия) — 1.46,562
Женщины
1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.53,101
2. Михо Такаги (Япония) — 1.53,274
3. Мелисса Вейфье (Голландия) — 1.54,697
4. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.54,714
5. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 1.54,808
6. Екатерина Шихова (Россия) — 1.55,091
7. Елизавета Казелина (Россия) — 1.55,251