Вюст и Нейс выиграли забеги на 1500 м в финале Кубка мира

В финале Кубка мира, проходящем в Херенвене, состоялись забеги на 1500 м у мужчин и женщин. В обоих случаях победили представители Голландии — Кьелд Нейс и Ирен Вюст соответственно. У мужчин голландцы заняли весь пьедестал почета, а россиянин Денис Юсков показал 10-й результат У женщин россиянка Евгения Лаленкова стала четвертой.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Финал

1 500 м

Мужчины

1. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.43,000

2. Томас Крол (Голландия) — 1.43,302

3. Патрик Руст (Голландия) — 1.43,007

4. Тайсон Лангелар (Канада) — 1.45,465

5. Нин Чжунянь (Китай) — 1.45,693

6. Марсель Боскер (Голландия) — 1.45,935...

10. Денис Юсков (Россия) — 1.46,562

Женщины

1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.53,101

2. Михо Такаги (Япония) — 1.53,274

3. Мелисса Вейфье (Голландия) — 1.54,697

4. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.54,714

5. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 1.54,808

6. Екатерина Шихова (Россия) — 1.55,091

7. Елизавета Казелина (Россия) — 1.55,251