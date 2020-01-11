Воронина завоевала серебро на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы в Голландии
Российская конькобежка Наталья Воронина стала второй на дистанции 3 000 метров на чемпионате Европы в голландском Херенвене. Она показала результат 4 минуты 01,66 секунды.
Золото завоевала представительница Голландии Эсме Виссер (3.59,15), бронзу — итальянка Франческа Лоллобриджида (4.01,66).
Россиянка Евгения Лаленкова стала 8-й (4.04,78), Елена Сохрякова — 13-й (4.07,43).
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины
3 000 м
1. Эсме Виссер (Голландия) — 3.59,15
2. Наталья Воронина (Россия) — 4.01,66
3. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 4.01,66
4. Мартина Сабликова (Чехия) — 4.01,96
5. Карлейн Ахтеректе (Голландия) — 4.02,19
6. Марина Зуева (Белоруссия) — 4.04,48...
8. Евгения Лаленкова (Россия) — 4.04,78
13. Елена Сохрякова (Россия) — 4.07,43