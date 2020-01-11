Воронина завоевала серебро на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы в Голландии

Российская конькобежка Наталья Воронина стала второй на дистанции 3 000 метров на чемпионате Европы в голландском Херенвене. Она показала результат 4 минуты 01,66 секунды.

Золото завоевала представительница Голландии Эсме Виссер (3.59,15), бронзу — итальянка Франческа Лоллобриджида (4.01,66).

Россиянка Евгения Лаленкова стала 8-й (4.04,78), Елена Сохрякова — 13-й (4.07,43).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

3 000 м

1. Эсме Виссер (Голландия) — 3.59,15

2. Наталья Воронина (Россия) — 4.01,66

3. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 4.01,66

4. Мартина Сабликова (Чехия) — 4.01,96

5. Карлейн Ахтеректе (Голландия) — 4.02,19

6. Марина Зуева (Белоруссия) — 4.04,48...

8. Евгения Лаленкова (Россия) — 4.04,78

13. Елена Сохрякова (Россия) — 4.07,43