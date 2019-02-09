Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 метров на чемпионате мира в Инцелле

Российская конькобежка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 5 000 метров на чемпионате мира, который проходит в немецком Инцелле. Результат 24-летней спортсменки составил 6 минут 50,393 секунды.

Золото завоевала чешка Мартина Сабликова (6.44,854), серебро - представительница Голландии Эсме Виссер (6.46,143). Еще одна россиянка Елена Сохрякова стала 8-й (7.04,601).

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Инцелль (Германия)

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5 000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) - 6.44,854

2. Эсме Виссер (Голландия) - 6.46,143

3. Наталья Воронина (Россия) - 6.50,393

4. Изабелла Вайдеманн (Канада) - 6.56,133

5. Карьен Клейбукер (Голландия) - 6.56,471

6. Ивана Блонден (Канада) - 6.56,731...

8. Елена Сохрякова (Россия) - 7.04,601

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