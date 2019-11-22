Воронина стала третьей в стайерском беге на Кубке мира в Польше

Российская конькобежка Наталья Воронина стала третьей в стайерском беге на этапе Кубка мира в Томашуве-Мазовецком (Польша). Спортсменка преодолела дистанцию в 3000 метров за 4 минуты и 6,614 секунды.

Первое место заняла чешка Мартина Сабликова (4.06,133). Второе — представительница Голландии Карлейн Ахтеректе (4.06,284).

Другие россиянки — Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова заняли 6-е и 13-е места, соответственно.

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Женщины

Стайерский бег

3 000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 4.06,133

2. Карлейн Ахтеректе (Голландия) — 4.06,284

3. Наталья Воронина (Россия) — 4.06,614

4. Изабелла Вайдеманн (Канада) — 4.06,760

5. Эсме Виссер (Голландия) — 4.07,969

6. Евгения Лаленкова (Россия) — 4.08,965

13. Екатерина Шихова (Россия) — 4.12,493