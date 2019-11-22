Воронина стала третьей в стайерском беге на Кубке мира в Польше
Российская конькобежка Наталья Воронина стала третьей в стайерском беге на этапе Кубка мира в Томашуве-Мазовецком (Польша). Спортсменка преодолела дистанцию в 3000 метров за 4 минуты и 6,614 секунды.
Первое место заняла чешка Мартина Сабликова (4.06,133). Второе — представительница Голландии Карлейн Ахтеректе (4.06,284).
Другие россиянки — Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова заняли 6-е и 13-е места, соответственно.
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Женщины
Стайерский бег
3 000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) — 4.06,133
2. Карлейн Ахтеректе (Голландия) — 4.06,284
3. Наталья Воронина (Россия) — 4.06,614
4. Изабелла Вайдеманн (Канада) — 4.06,760
5. Эсме Виссер (Голландия) — 4.07,969
6. Евгения Лаленкова (Россия) — 4.08,965
13. Екатерина Шихова (Россия) — 4.12,493