В СКР считают неправильным запрет украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение министерства молодежи и спорта Украины запретить украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Это повредит спорту. Это вообще неправильно. Честно скажу, пусть что хотят, то и делают. У них на неделе семь пятниц. Они что-то все хотят и уже не знают кого в это дело втянуть. Теперь еще и спортсменов. Глупость какая-то. Спорт вообще вне политики. Это должны понять не только украинские власти, но и руководители МОК», — сказал Гуляев «СЭ»

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.