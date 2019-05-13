В Москве погибла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

Как стало известно “СЭ”, вчера вечером скончалась первая олимпийская чемпионка по конькобежному спорту в СССР Клара Нестерова. Об этом сообщил председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин.

– Несчастье произошло вчера вечером на проспекте Вернадского, – рассказал Курамшин. – Она возвращалась из Рязани, где начинала свой путь в спорте. Там проходила встреча ветеранов. Она уже вернулась в Москву, возвращалась к себе домой, переходила проспект Вернадского по пешеходному переходу. И ее сбила машина. Слава богу, водитель не уехал, вызвали полицию, она этим делом занимается. Врачи скорой помощи трижды возобновляли работу сердца, но в больнице констатировали смерть. Это очень большая утрата для отечественного конькобежного спорта. Клара Ивановна – первая в истории наша олимпийская чемпионка в коньках.

Нестерова стала победительницей в забеге на 1000 метров на Играх в Скво-Вэлли 1960 года. Это была первая Олимпиада, в которой наряду с мужчинами-конькобежцами соревновались и женщины. (Дмитрий Кузнецов)

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