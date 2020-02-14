В Иокогаме стартует чемпионат мира по скоростному спуску на коньках

15 февраля в Иокогаме пройдет первая в сезоне гонка категории ATSX 1000. Соревнования примет арена «Ринко Парк», расположенная неподалеку от знаменитого моста Иокогама Бэй.

В скоростном спуске на коньках спортсмены соревнуются за победу на ледяных трассах протяженностью до 700 метров, преодолевая различные препятствия: кочки, повороты, виражи и волны. Лед на трассах может быть натуральным, если они сооружены на горнолыжных курортах, или искусственным — на центральных улицах городов. На старт каждой гонки выходят четверо спортсменов, по ходу гонки развивая скорость до 80 км/ч. Двое самых быстрых проходят в следующий раунд, и так до финала, в котором соревнуются четверо гонщиков в трех различных категориях: мужской, женской и юниорской. В зависимости от сложности трассы и количества очков, которые зачисляются в общий зачет чемпионата мира, гонки делятся на три типа: ATSX 250, ATSX 500 и ATSX 1000. За более чем два десятка лет свыше 1000 атлетов из 51 страны и с пяти континентов приняли участие в гонках, которые вызывают огромный интерес у зрителей.

Скоростной спуск на коньках.

В декабре 2018 года именно на арене «Ринко Парк», на превосходной 350-метровой трассе из искусственного льда, состоялась первая в Азии гонка по айс-кросс-даунхиллу. Охлаждение всей трассы позволило сохранить ее поверхность в идеальном состоянии до самого финала, несмотря на теплую погоду. Два американских гонщика, Кэмерон Нааз и Аманда Трунзо, начали сезон айс-кросса с победы и закончили его три месяца спустя с очередными титулами чемпионов мира.

Для гонки 2020 года трасса была улучшена, и теперь более сложные ее участки позволят зрителям оценить различные стили участников. Сложности начинаются со скоростного спуска ReiwaBooster и участка BF GoodrichToughness&TractionCorner, где спортсменам предстоят подъем в горку и поворот налево. После правого поворота SamuraiCorner и серии волн YokohamaRollers гонщиков ждут левый вираж AU BankTurn и участок Subaru Ice Road, ведущий к арке RisingSunBridge.

Скоростной спуск на коньках.

Список участников потрясающей новой гонки на льду среди мужчин возглавляет Нааз. 30-летний американец из штата Миннесота выиграл 50-ю гонку Red Bull Crashed Ice в Иокогаме 14 месяцев назад. Теперь же он намерен одержать 20-ю в своей карьере победу, которая станет для него третьей в этом году, после успеха на ATSX 500 в Пра-Лупе (Франция) в январе и победы в финале ATSX 250 в Персе (Канада, провинция Квебек) десять дней назад.

Тем не менее трое соперников готовы испортить Наазу праздник: это Кайл Кроксалл (Канада), который смог одолеть его в Мон-дю-Лак (США), и невероятно популярные братья Даллаго из Австрии. Марко (29 лет), еще один бывший чемпион мира, уже выиграл этой зимой две гонки — в Юденбурге и Рауталампи. Его младший брат Лука (28 лет), благодаря стабильным финишам в пятерке лучших, остается лидером чемпионата мира Red Bull Ice Cross перед гонкой в Иокогаме — переломной точкой в середине сезона.

Нааз, Кроксалл и братья Даллаго — очевидные фавориты гонки, по крайней мере на бумаге, однако на льду все может пойти иначе благодаря постоянному прогрессу Скоростных Финнов и Неустрашимых Русских: Мирко Лахти, ЛеэвиНакари и Йони Сааринен, а также Дмитрий Мурлычкин, Герман Титов и Денис Новожилов готовы преподнести сюрприз на японской трассе. У каждого из них достаточно таланта и сил, чтобы взобраться на верхнюю ступень пьедестала в Иокогаме.

Скоростной спуск на коньках.

Среди девушек нас ожидает жесткая борьба между действующей чемпионкой мира Амандой Трунзо (США), Жаклин Лежер (Канада), которая этой зимой уже одержала три победы и возглавляет рейтинг к середине сезона, и АнаисМоран (Швейцария), бывшей фигуристкой, выступавшей на Олимпийских играх, великолепный стиль которой, несомненно, порадует тысячи болельщиков в «Ринко Парке». Если здесь и возможен сюрприз, то нас удивят еще одна канадская гонщица, Мириам Трепанье, или бывшая конькобежка из Австрии, Вероника Виндиш. Лучшая из россиянок Виктория Сенторусова может рассчитывать на выход в полуфинал и место в десятке лучших

Наконец, яркой обещает быть гонка юниоров: в ней примут участие действующий чемпион мира ДжоДжо Веласкес (США), восходящая звезда из Финляндии ЛеэвиНакари, который совсем недавно одержал победу в Рауталампи, русская надежда Егор Тутариков, триумфатор Юденбурга, и двое сильных и талантливых братьев Тео и Артур Ришале-Шодер, которые покорили Пра-Луп, — они представляют собой французскую (и чуть более юную) версию братьев Даллаго.

Календарь чемпионата мира Red Bull Ice Cross — зима 2019/2020:

28 декабря: Юденбург, Австрия — ATSX 500

11 января: Пра-Луп, Франция — ATSX 500

18 января: Мон-дю-Лак, штат Висконсин, США — ATSX 500

1 февраля: Персе, провинция Квебек, Канада — ATSX 250

8 февраля: Рауталампи, Финляндия — ATSX 500

15 февраля: Иокогама, Япония — ATSX 1000

22 февраля: Ле Массиф де Шарлевуа, провинция Квебек, Канада — ATSX 500

22 февраля: Игора, Россия — ATSX 500

7 марта: Екатеринбург, Россия — ATSX 250

14 марта: Альп диСуизи, Италия — ATSX 250

21 марта: Москва, Россия — ATSX 1000