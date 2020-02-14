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В Иокогаме стартует чемпионат мира по скоростному спуску на коньках

11:15
Скоростной спуск на коньках. Скоростной спуск на коньках. Скоростной спуск на коньках. Скоростной спуск на коньках.
Скоростной спуск на коньках.

15 февраля в Иокогаме пройдет первая в сезоне гонка категории ATSX 1000. Соревнования примет арена «Ринко Парк», расположенная неподалеку от знаменитого моста Иокогама Бэй.

В скоростном спуске на коньках спортсмены соревнуются за победу на ледяных трассах протяженностью до 700 метров, преодолевая различные препятствия: кочки, повороты, виражи и волны. Лед на трассах может быть натуральным, если они сооружены на горнолыжных курортах, или искусственным — на центральных улицах городов. На старт каждой гонки выходят четверо спортсменов, по ходу гонки развивая скорость до 80 км/ч. Двое самых быстрых проходят в следующий раунд, и так до финала, в котором соревнуются четверо гонщиков в трех различных категориях: мужской, женской и юниорской. В зависимости от сложности трассы и количества очков, которые зачисляются в общий зачет чемпионата мира, гонки делятся на три типа: ATSX 250, ATSX 500 и ATSX 1000. За более чем два десятка лет свыше 1000 атлетов из 51 страны и с пяти континентов приняли участие в гонках, которые вызывают огромный интерес у зрителей.

Скоростной спуск на коньках.
Скоростной спуск на коньках.

В декабре 2018 года именно на арене «Ринко Парк», на превосходной 350-метровой трассе из искусственного льда, состоялась первая в Азии гонка по айс-кросс-даунхиллу. Охлаждение всей трассы позволило сохранить ее поверхность в идеальном состоянии до самого финала, несмотря на теплую погоду. Два американских гонщика, Кэмерон Нааз и Аманда Трунзо, начали сезон айс-кросса с победы и закончили его три месяца спустя с очередными титулами чемпионов мира.

Для гонки 2020 года трасса была улучшена, и теперь более сложные ее участки позволят зрителям оценить различные стили участников. Сложности начинаются со скоростного спуска ReiwaBooster и участка BF GoodrichToughness&TractionCorner, где спортсменам предстоят подъем в горку и поворот налево. После правого поворота SamuraiCorner и серии волн YokohamaRollers гонщиков ждут левый вираж AU BankTurn и участок Subaru Ice Road, ведущий к арке RisingSunBridge.

Скоростной спуск на коньках.
Скоростной спуск на коньках.

Список участников потрясающей новой гонки на льду среди мужчин возглавляет Нааз. 30-летний американец из штата Миннесота выиграл 50-ю гонку Red Bull Crashed Ice в Иокогаме 14 месяцев назад. Теперь же он намерен одержать 20-ю в своей карьере победу, которая станет для него третьей в этом году, после успеха на ATSX 500 в Пра-Лупе (Франция) в январе и победы в финале ATSX 250 в Персе (Канада, провинция Квебек) десять дней назад.

Тем не менее трое соперников готовы испортить Наазу праздник: это Кайл Кроксалл (Канада), который смог одолеть его в Мон-дю-Лак (США), и невероятно популярные братья Даллаго из Австрии. Марко (29 лет), еще один бывший чемпион мира, уже выиграл этой зимой две гонки — в Юденбурге и Рауталампи. Его младший брат Лука (28 лет), благодаря стабильным финишам в пятерке лучших, остается лидером чемпионата мира Red Bull Ice Cross перед гонкой в Иокогаме — переломной точкой в середине сезона.

Нааз, Кроксалл и братья Даллаго — очевидные фавориты гонки, по крайней мере на бумаге, однако на льду все может пойти иначе благодаря постоянному прогрессу Скоростных Финнов и Неустрашимых Русских: Мирко Лахти, ЛеэвиНакари и Йони Сааринен, а также Дмитрий Мурлычкин, Герман Титов и Денис Новожилов готовы преподнести сюрприз на японской трассе. У каждого из них достаточно таланта и сил, чтобы взобраться на верхнюю ступень пьедестала в Иокогаме.

Скоростной спуск на коньках.
Скоростной спуск на коньках.

Среди девушек нас ожидает жесткая борьба между действующей чемпионкой мира Амандой Трунзо (США), Жаклин Лежер (Канада), которая этой зимой уже одержала три победы и возглавляет рейтинг к середине сезона, и АнаисМоран (Швейцария), бывшей фигуристкой, выступавшей на Олимпийских играх, великолепный стиль которой, несомненно, порадует тысячи болельщиков в «Ринко Парке». Если здесь и возможен сюрприз, то нас удивят еще одна канадская гонщица, Мириам Трепанье, или бывшая конькобежка из Австрии, Вероника Виндиш. Лучшая из россиянок Виктория Сенторусова может рассчитывать на выход в полуфинал и место в десятке лучших

Наконец, яркой обещает быть гонка юниоров: в ней примут участие действующий чемпион мира ДжоДжо Веласкес (США), восходящая звезда из Финляндии ЛеэвиНакари, который совсем недавно одержал победу в Рауталампи, русская надежда Егор Тутариков, триумфатор Юденбурга, и двое сильных и талантливых братьев Тео и Артур Ришале-Шодер, которые покорили Пра-Луп, — они представляют собой французскую (и чуть более юную) версию братьев Даллаго.

Календарь чемпионата мира Red Bull Ice Cross — зима 2019/2020:

28 декабря: Юденбург, Австрия — ATSX 500

11 января: Пра-Луп, Франция — ATSX 500

18 января: Мон-дю-Лак, штат Висконсин, США — ATSX 500

1 февраля: Персе, провинция Квебек, Канада — ATSX 250

8 февраля: Рауталампи, Финляндия — ATSX 500

15 февраля: Иокогама, Япония — ATSX 1000

22 февраля: Ле Массиф де Шарлевуа, провинция Квебек, Канада — ATSX 500

22 февраля: Игора, Россия — ATSX 500

7 марта: Екатеринбург, Россия — ATSX 250

14 марта: Альп диСуизи, Италия — ATSX 250

21 марта: Москва, Россия — ATSX 1000

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