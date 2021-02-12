В честь победы Голиковой прозвучал фрагмент концерта Чайковского

Российская спортсменка Ангелина Голикова одержала победу на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Херенвене (Голландия). Она выиграла дистанцию 500 метров. В честь успеха прозвучал фрагмент первого концерта Петра Чайковского. Видео опубликовано в Instagram Союза конькобежцев России.

После решения CAS (Спортивного арбитражного суда) Россия не имеет права выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира по различным видам спорта. Санкции касаются и Олимпийских игр.

Для россиян это первая победа на турнире. В случае дальнейших побед также будет звучать фрагмент первого концерта Петра Чайковского.