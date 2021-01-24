Трофимов стал третьим на дистанции 5000 метров на Кубке мира по конькобежному спорту
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) завершились соревнования на дистанции 5000 метров у мужчин.
Победил голландец Патрик Руст. Вторым стал его соотечественник Свен Крамер. Россиянин Сергей Трофимов стал третьим. У женщин на дистанции 3000 метров россиянки не попали в число призеров.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
5 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) — 6.05,145
2. Свен Крамер (Голландия) — 6.11,809
3. Сергей Трофимов (Россия) — 6.11,945
9. Данила Семериков (Россия) — 6.18,446
10. Руслан Захаров (Россия) — 6.19,029
15. Александр Румянцев (Россия) — 6.24,756
Женщины
3 000 м
1. Ирена Схаутен (Голландия) — 3.57,155
2. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 3.58,521
3. Джой Бен (Голландия) — 3.58,908
8. Наталья Воронина (Россия) — 4.02,969
12. Евгения Лаленкова (Россия) — 4.07,366
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