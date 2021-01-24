Трофимов стал третьим на дистанции 5000 метров на Кубке мира по конькобежному спорту

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) завершились соревнования на дистанции 5000 метров у мужчин.

Победил голландец Патрик Руст. Вторым стал его соотечественник Свен Крамер. Россиянин Сергей Трофимов стал третьим. У женщин на дистанции 3000 метров россиянки не попали в число призеров.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

5 000 м

1. Патрик Руст (Голландия) — 6.05,145

2. Свен Крамер (Голландия) — 6.11,809

3. Сергей Трофимов (Россия) — 6.11,945

9. Данила Семериков (Россия) — 6.18,446

10. Руслан Захаров (Россия) — 6.19,029

15. Александр Румянцев (Россия) — 6.24,756

Женщины

3 000 м

1. Ирена Схаутен (Голландия) — 3.57,155

2. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 3.58,521

3. Джой Бен (Голландия) — 3.58,908

8. Наталья Воронина (Россия) — 4.02,969

12. Евгения Лаленкова (Россия) — 4.07,366