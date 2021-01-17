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Трофимов — шестой на дистанцию 1 500 метров на чемпионате Европы

14:55

Голландец Патрик Руст выиграл дистанцию 1 500 метров на чемпионате Европы в классическом и спринтерском многоборье.

Второе и третье места заняли норвежцы Халлйейр Энгебротен и Сверре Лунде Педерсен.

Россиянин Сергей Трофимов занял шестое место.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Мужчины

Классическое многоборье

1 500 м

1. Патрик Руст (Голландия) — 1.45,53
2. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — 1.46,14
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.46,20
4. Марсель Боскер (Голландия) — 1.46,66
5. Барт Свингс (Бельгия) — 1.47,11
6. Сергей Трофимов (Россия) — 1.47,37
9. Даниил Алдошкин (Россия) — 1.47,98
13. Руслан Захаров (Россия) — 1.48,89
Положение после трех дистанций
1. Патрик Руст (Голландия) — 108,591
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 109,647
3. Марсель Боскер (Голландия) — 109,994
4. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — 110,274
5. Барт Свингс (Бельгия) — 110,616
6. Сергей Трофимов (Россия) — 111,070
7. Даниил Алдошкин (Россия) — 111,386
13. Руслан Захаров (Россия) — 112,928

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