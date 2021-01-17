Голландец Патрик Руст выиграл дистанцию 1 500 метров на чемпионате Европы в классическом и спринтерском многоборье.

Второе и третье места заняли норвежцы Халлйейр Энгебротен и Сверре Лунде Педерсен.

Россиянин Сергей Трофимов занял шестое место.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Мужчины

Классическое многоборье

1 500 м

1. Патрик Руст (Голландия) — 1.45,53

2. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — 1.46,14

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.46,20

4. Марсель Боскер (Голландия) — 1.46,66

5. Барт Свингс (Бельгия) — 1.47,11

6. Сергей Трофимов (Россия) — 1.47,37

9. Даниил Алдошкин (Россия) — 1.47,98

13. Руслан Захаров (Россия) — 1.48,89

Положение после трех дистанций

1. Патрик Руст (Голландия) — 108,591

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 109,647

3. Марсель Боскер (Голландия) — 109,994

4. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — 110,274

5. Барт Свингс (Бельгия) — 110,616

6. Сергей Трофимов (Россия) — 111,070

7. Даниил Алдошкин (Россия) — 111,386

13. Руслан Захаров (Россия) — 112,928