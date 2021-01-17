Трофимов — шестой на дистанцию 1 500 метров на чемпионате Европы
Голландец Патрик Руст выиграл дистанцию 1 500 метров на чемпионате Европы в классическом и спринтерском многоборье.
Второе и третье места заняли норвежцы Халлйейр Энгебротен и Сверре Лунде Педерсен.
Россиянин Сергей Трофимов занял шестое место.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
Мужчины
Классическое многоборье
1 500 м
1. Патрик Руст (Голландия) — 1.45,53
2. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — 1.46,14
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.46,20
4. Марсель Боскер (Голландия) — 1.46,66
5. Барт Свингс (Бельгия) — 1.47,11
6. Сергей Трофимов (Россия) — 1.47,37
9. Даниил Алдошкин (Россия) — 1.47,98
13. Руслан Захаров (Россия) — 1.48,89
Положение после трех дистанций
1. Патрик Руст (Голландия) — 108,591
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 109,647
3. Марсель Боскер (Голландия) — 109,994
4. Халлйейр Энгебротен (Норвегия) — 110,274
5. Барт Свингс (Бельгия) — 110,616
6. Сергей Трофимов (Россия) — 111,070
7. Даниил Алдошкин (Россия) — 111,386
13. Руслан Захаров (Россия) — 112,928
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю