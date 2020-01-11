Тренер: «У Кулижникова был сбой на 500-метровке»

Тренер мужской спринтерской группы сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев считает достойным результатом три медали команды, завоеванные на старте чемпионата Европы. По его словам, у Павла Кулижникова был сбой по ходу забега на 500 метров.

Кулижников победил на 500 м, его партнер по команде Руслан Мурашов стал третьим. Мурашов, Кулижников, а также Виктор Муштаков в первый день турнира победили в командном спринте.

?- У Павла был большой сбой, полетела левая нога в повороте, скорее всего, в трещину попал, — цитирует «РИА Новости» Дорофеева. -Лед уже был достаточно изрезанный, опора ушла из-под конька. Руслан показал лучший результат в сезоне. Достойное выступление. Павел подтвердил свое лидерство. Командный спринт тоже прошел хорошо. Мы бежали на результат и показали секунды, с которыми в Европе на равнинных катках никто командный спринт еще не бегал