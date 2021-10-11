Тренер: «Погибший в ДТП конькобежец Захаров хотел вернуться в спорт»
11 октября, 17:40
Конькобежец Руслан Захаров хотел вернуться в большой спорт после череды травм, рассказал тренер по конькобежному спорту Училища олимпийского резерва № 2 Олег Кичигин.
«Запомнился он, конечно же, нам своим большим ростом, всегда был позитивным человеком, добрым, отзывчивым, — цитирует Кичигина РЕН ТВ. — И очень сложно сейчас говорить о нем во времени прошлом.
Он очень хотел вернуться в спорт. Он сказал, что сейчас я восстановлюсь, сейчас я отдохну, душевно там с родителями пообщаюсь, и все равно я вернусь, я приеду».
Руслан Захаров погиб в ДТП. Ему было 23 года. Подробнее о трагедии можно прочитать в материале «СЭ».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-mire/889968-trener-pogibshii-v-dtp-konkobezhets-zakharov-khotel-vernutsia-v-sport
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