Такаги победила на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье в Канаде, Казелина - 7-я

Японка Михо Такаги стала первой на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в канадском Калгари. Она показала результат 37,22 секунды.

Второе место заняла представительница Голландии Ирен Вюст (38,46), третье - ее соотечественница Антуанетта де Йонг (38,52). Россиянка Елизавета Казелина стала 7-й (38,86), Евгения Лаленкова - 14-й (39,42), Наталья Воронина - 16-й (39,73).

Коньки

Калгари (Канада)

Чемпионат мира в классическом многоборье

Женщины

500 м

1. Михо Такаги (Япония) - 37,22

2. Ирен Вюст (Голландия) - 38,46

3. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 38,52

4. Нана Такаги (Япония) - 38,67

5. Ида Ньотун (Норвегия) - 38,69

6. Хань Мэй (Китай) - 38,80

7. Елизавета Казелина (Россия) - 38,86...

14. Евгения Лаленкова (Россия) - 39,42...

16. Наталья Воронина (Россия) - 39,73

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