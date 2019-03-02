Такаги победила на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье в Канаде, Казелина - 7-я

Японка Михо Такаги стала первой на дистанции 500 метров на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в канадском Калгари. Она показала результат 37,22 секунды.
Второе место заняла представительница Голландии Ирен Вюст (38,46), третье - ее соотечественница Антуанетта де Йонг (38,52). Россиянка Елизавета Казелина стала 7-й (38,86), Евгения Лаленкова - 14-й (39,42), Наталья Воронина - 16-й (39,73).
Коньки
Калгари (Канада)
Чемпионат мира в классическом многоборье
Женщины
500 м
1. Михо Такаги (Япония) - 37,22
2. Ирен Вюст (Голландия) - 38,46
3. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 38,52
4. Нана Такаги (Япония) - 38,67
5. Ида Ньотун (Норвегия) - 38,69
6. Хань Мэй (Китай) - 38,80
7. Елизавета Казелина (Россия) - 38,86...
14. Евгения Лаленкова (Россия) - 39,42...
16. Наталья Воронина (Россия) - 39,73