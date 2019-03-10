Светлана Журова: "Кулижников в очередной раз доказал, что является феноменальным спортсменом"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала рекордный результат Павла Кулижникова на дистанции 500 метров.

Напомним, российский конькобежец завоевал золото на этой дистанции на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. 24-летний россиянин установил новый мировой рекорд, показав результат 33,616 секунды.

– Павел вчера показал фантастические секунды, – цитирует Журову ТАСС. – Кулижников в очередной раз доказал, что является феноменальным спортсменом. Хотя, когда смотришь за техникой его бега, то подмечаешь некоторые шероховатости.

У него очень сильная внутренняя сила, которая позволяет устанавливать высочайшие достижения. Наверное, он понимал, что мог пробежать еще быстрее. Хотя и эти секунды невероятно быстрые.