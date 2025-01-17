Коньки
Новости
Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 02:44

Журова считает, что ISU не отменит допуск россиян под давлением Украины

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что международный союз конькобежцев (ISU) не будет отменять решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе, если столкнется с давлением с Украины.

«В одних случаях такие письма влияют, несомненно, а в других — нет. Все очень индивидуально. Причем если им жестко отвечают, то больше они и не обращаются, как это было с федерацией тенниса. Думаю, им вряд ли нравится то, что происходит в вопросе допуска фигуристов и конькобежцев — они наверняка будут писать жалобы в IBU, но на это уже не будут реагировать, скорее всего.

Они следят за этим. Прицепились даже к регбисту, который до их жалобы в Англии без проблем выходил на матчи с флагом России. Видимо, у них работает специальный департамент, который отслеживает соцсети, лайки и прочее. Или НКО получают под это деньги. Гранты надо отрабатывать, вот они и дают фактуру для спортивных чиновников», — цитирует ТАСС Журову.

Источник: ТАСС
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Семирунний — о нейтральном статусе от ISU: «Мысли, что нужно было остаться в России, не возникло»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости