Союз конькобежцев России заявил о желании пригласить на соревнования известных спортсменов из других видов

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о приглашении на турниры спортсменов из других видов.

«Есть идея пригласить и иных известных спортсменов, — сказал Гуляев «СЭ». — Это все планы по тому, как привлечь внимание к одной из дисциплин нашего вида спорта. Мы делаем это, пользуясь летней паузой. Потом никого пригласить не получится. В рамках объявленного всемирного дня катания на коньках мы хотим сделать что-то знаковое. Причем, не на профессиональных конькобежных коньках, а вообще — делать массово в городах нашей страны. Хочется сделать интересно! Мы в поиске новых форматов».

Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в комментарии «СЭ» предложил форварду «Вашингтона» Александру Овечкину выступить на соревнованиях по шорт-треку.