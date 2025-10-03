Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение международных турниров

Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение международных соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку.

«Будут поданы заявки на проведение международных соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку. В конькобежном спорте может рассматриваться Иркутск, в шорт-треке — Красноярск», — приводит ТАСС слова собеседника.

Российские конькобежцы и шорт-трекисты выступят в отборчном турнире к Олимпийским играм-2026 в Италии в нейтральном статусе.