СКР поборется за проведение этапов Кубка мира

Союз конькобежцев России постарается получить право на проведение этапов Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

– Чемпионат мира по конькобежному спорту 2022 года получили норвежцы. К сожалению, чемпионаты мира и Европы для проведения в этот период нам получить не удалось, но еще остались варианты с этапами Кубка мира по шорт-треку и конькобежному спорту, и мы хотели бы получить их для проведения в России, – цитируют "РИА Новости" исполнительного директор СКР Варвару Барышеву.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил ни одну российскую заявку на проведение серьезных турниров с 2021 по 2022 год.