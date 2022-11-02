Скобрев объяснил популярность фигуристов в России поддержкой государства и красотой

Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев в интервью «СЭ» сравнил популярность своего вида спорта и фигурного катания.

— Фигурное катание у нас вышло на новый качественный уровень и при поддержке государства, и благодаря истории, связанной с этим видом спорта. Невероятное поколение наших юных фигуристов, в первую очередь девочек, которые затащили фигурное катание на сумасшедший уровень и доминируют в нем на протяжении последнего десятилетия.

Видимо, это наше место — конькобежного спорта в России. Понятно, когда были победы и на чемпионате мира в «Крылатском» были почти полные трибуны. На чемпионате Европы в Коломне то же самое. Даже в Челябинске всегда приходил народ на Кубок мира. Когда есть результаты и когда есть международные соревнования, люди ходят. Я не скажу, что я был обделен вниманием болельщиков на международных стартах (смеется). Понятно, на чемпионате России не собирается такое количество зрителей, как в фигурном катании. Это заслуга наших фигуристов. Они правда очень популярные и очень красивые, кстати. И подняли мировое фигурное катание на новый качественный уровень, — сказал Скобрев.