Скелетонистка Никитина рассказала, что тренируется с конькобежцами

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года скелетонистка Елена Никитина сообщила, что готовится к сезону вместе с российскими конькобежцами.

«Летнюю подготовку я прохожу со спринтерской конькобежной сборной. В данный момент я нахожусь на самоподготовке», — цитирует Никитину ТАСС.

29-летняя Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы, победительницей общего зачета Кубка мира сезона-2018/19.