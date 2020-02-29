Синхама стал лучшим на дистанции 500 метров на ЧМ в многоборье

На чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который проходит в Хамаре (Норвегия), завершились соревнования на дистанции 500 метров у мужчин.

Победил японец Тацуя Синхама. В тройку лучших также вошли канадец Лоран Дюбрей и кореец Ча Мин Кю.

После трех дистанций в многоборье лидирует Синхама. Лучший среди россиян Павел Кулижников на 25-м месте.

Хамар (Норвегия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Мужчины

500 м

2-й забег

1. Тацуя Синхама (Япония) — 34,39

2. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,56

3. Ча Мин Кю (Корея) — 34,72

4. Ямато Мацуи (Япония) — 34,90

5. Кай Фербей (Голландия) — 35,04

6. Дайдай Нтаб (Голландия) — 35,04

Положение после трех дистанций

1. Тацуя Синхама (Япония) — 103,110

2. Лоран Дюбрей (Канада) — 103,505

3. Ча Мин Кю (Корея) — 104,060

4. Ямато Мацуи (Япония) — 104,135

5. Кай Фербей (Голландия) — 104,450

6. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 104,525

25. Павел Кулижников (Россия) — 69,045

26. Руслан Мурашов (Россия) — 69,810

28. Виктор Муштаков (Россия) — 34,830