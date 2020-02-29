Синхама стал лучшим на дистанции 500 метров на ЧМ в многоборье
На чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который проходит в Хамаре (Норвегия), завершились соревнования на дистанции 500 метров у мужчин.
Победил японец Тацуя Синхама. В тройку лучших также вошли канадец Лоран Дюбрей и кореец Ча Мин Кю.
После трех дистанций в многоборье лидирует Синхама. Лучший среди россиян Павел Кулижников на 25-м месте.
Хамар (Норвегия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Мужчины
500 м
2-й забег
1. Тацуя Синхама (Япония) — 34,39
2. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,56
3. Ча Мин Кю (Корея) — 34,72
4. Ямато Мацуи (Япония) — 34,90
5. Кай Фербей (Голландия) — 35,04
6. Дайдай Нтаб (Голландия) — 35,04
Положение после трех дистанций
1. Тацуя Синхама (Япония) — 103,110
2. Лоран Дюбрей (Канада) — 103,505
3. Ча Мин Кю (Корея) — 104,060
4. Ямато Мацуи (Япония) — 104,135
5. Кай Фербей (Голландия) — 104,450
6. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 104,525
25. Павел Кулижников (Россия) — 69,045
26. Руслан Мурашов (Россия) — 69,810
28. Виктор Муштаков (Россия) — 34,830