Шихова завоевала бронзу на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в США

Российская конькобежка Екатерина Шихова стала третьей на дистанции 1 500 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. 33-летняя спортсменка показала результат 1 минута 50,559 секунды.

Первое место заняла японка Михо Такаги (1.49,840), второе - американка Бриттани Боу (1.50,327). Отметим, что все эти спортсменки, а также представительница Голландии Ирен Вюст, занявшая 4-е место (1.50.710), побили мировой рекорд - 1 минута 50,850 секунды. Россиянка Елизавета Казелина стала 8-й (1.53,258), Евгения Лаленкова - 10-й (1.53,520).

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Финал

Женщины

1 500 м

1. Михо Такаги (Япония) - 1.49,840

2. Бриттани Боу (США) - 1.50,327

3. Екатерина Шихова (Россия) - 1.50,559

4. Ирен Вюст (Голландия) - 1.50.710

5. Мелисса Вейфье (Голландия) - 1.52,559

6. Джой Бен (Голландия) - 1.52,785...

8. Елизавета Казелина (Россия) - 1.53,258...

10. Евгения Лаленкова (Россия) - 1.53,520

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