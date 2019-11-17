Шихова — третья на этапе Кубка мира в Минске
16:23
Россиянка Екатерина Шихова стала третьей на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Минске. Первое место заняла американка Бриттани Боу. Второе — голландка Йорин Тер Морс.
Минск (Белоруссия)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Бриттани Боу (США) — 1.15,354
2. Йорин Тер Морс (Голландия) — 1.15,950
3. Екатерина Шихова (Россия) — 1.15,962
4. Ютта Лердам (Голландия) — 1.16,007
5. Летиция де Йонг (Голландия) — 1.16,151
6. Нао Кодаира (Япония) — 1.16,321
11. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.16,685
12. Дарья Качанова (Россия) — 1.16,779
17. Ангелина Голикова (Россия) — 1.18,163
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