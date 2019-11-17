Россиянка Екатерина Шихова стала третьей на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Минске. Первое место заняла американка Бриттани Боу. Второе — голландка Йорин Тер Морс.

Минск (Белоруссия)

Кубок мира

Женщины

1 000 м

1. Бриттани Боу (США) — 1.15,354

2. Йорин Тер Морс (Голландия) — 1.15,950

3. Екатерина Шихова (Россия) — 1.15,962

4. Ютта Лердам (Голландия) — 1.16,007

5. Летиция де Йонг (Голландия) — 1.16,151

6. Нао Кодаира (Япония) — 1.16,321

11. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.16,685

12. Дарья Качанова (Россия) — 1.16,779

17. Ангелина Голикова (Россия) — 1.18,163