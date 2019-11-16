Шихова стала второй на 1,5 тысячах метрах на этапе Кубка мира в Минске
16:49
В Минске продолжается этап Кубка мира по конькобежному спорту. В забеге на 1,5 тысячи метров россиянка Екатерина Шихова показала второй результат.
Коньки
Минск (Белоруссия)
Кубок мира
Женщины
1 500 м
1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.56,468
2. Екатерина Шихова (Россия) — 1.56,864
3. Бриттани Боу (США) — 1.57,253
4. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.57,307
5. Йорин Тер Морс (Голландия) — 1.57,341
6. Михо Такаги (Япония) — 1.57,545
7. Елизавета Казелина (Россия) — 1.57,570
15. Наталья Воронина (Россия) — 2.00,421
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