Шихова стала второй на 1,5 тысячах метрах на этапе Кубка мира в Минске

В Минске продолжается этап Кубка мира по конькобежному спорту. В забеге на 1,5 тысячи метров россиянка Екатерина Шихова показала второй результат.

Коньки

Минск (Белоруссия)

Кубок мира

Женщины

1 500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.56,468

2. Екатерина Шихова (Россия) — 1.56,864

3. Бриттани Боу (США) — 1.57,253

4. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.57,307

5. Йорин Тер Морс (Голландия) — 1.57,341

6. Михо Такаги (Япония) — 1.57,545

7. Елизавета Казелина (Россия) — 1.57,570

15. Наталья Воронина (Россия) — 2.00,421